Barbara d’Urso indignata dalla foto di Taylor Mega: “Via dalle mie trasmissioni” (Di lunedì 20 gennaio 2020) A "Live - Non è la d'Urso" la conduttrice costretta a prendere provvedimenti con Taylor Mega, ospite della trasmissione, dopo l'emergere di una foto pubblicata sui social in cui Mega fa il dito medio davanti a una camionetta della polizia. Severissima la D'Urso: "Se è così non ti vorrei più nelle mie trasmissioni". tv.fanpage

