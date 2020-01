Harry e Meghan rinunciano al 'titolo'

Harry e Meghan rinunceranno al titolo di "Altezza Reale" e ripagheranno i soldi usati per la ristrutturazione della casa vicino al castello di Windsor.Lo riferisce Buckingham Palace. Alla coppia costerà circa 3 milioni di euro, ricevuti dai contribuenti: denaro in forma di tasse destinato al Palazzo. "Abbiamo trovato un modo costruttivo per mio nipote e la sua famiglia.Harry, Meghan e Archie saranno sempre amati membri di famiglia". Così la regina Elisabetta II. L'accordo avrà effetto dalla "primavera 2020".(Di sabato 18 gennaio 2020) Il principerinunceranno aldi "Altezza Reale" e ripagheranno i soldi usati per la ristrutturazione della casa vicino al castello di Windsor.Lo riferisce Buckingham Palace. Alla coppia costerà circa 3 milioni di euro, ricevuti dai contribuenti: denaro in forma di tasse destinato al Palazzo. "Abbiamo trovato un modo costruttivo per mio nipote e la sua famiglia.e Archie saranno sempre amati membri di famiglia". Così la regina Elisabetta II. L'accordo avrà effetto dalla "primavera 2020".(Di sabato 18 gennaio 2020)

