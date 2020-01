Meteo Italia: in arrivo forti nevicate (Di venerdì 17 gennaio 2020) Queste temperature abbiamo visto fino ad oggi non sono niente in confronto a quelle che vedremo nei prossimi giorni, presto le temperature avranno un picco e ci sarà una perturbazione che arriverà portando Come si forti precipitazioni sul centro nord. Sono previste nevicate che torneranno ad imbiancare le strade i campi i tetti e sarà possibile vedere imbiancate anche le pianure. Sono previsti anche nevicate sulle Alpi occidentali, fin sotto ai 500 metri poi da sabato 18 gennaio ci sarà un peggioramento che si estenderà su tutto l’arco alpino e sull’Appennino Emiliano. In quelle zone la neve potrebbe arrivare agli 800 metri. (Continua…) Se queste condizioni dovessero persistere Grazie agli abbassamenti di temperature Potrebbe verificarsi un ulteriore crollo provocando così la neve anche su città come Bologna nella quale ci sono stati già in passato episodi di fiocchi ... Leggi la notizia su howtodofor

