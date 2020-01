Marte, la Luna e Antares danzano nel cielo: quando vedere la congiunzione astrale a tre (Di venerdì 17 gennaio 2020) La seconda congiunzione astrale del 2020 avrà come protagonisti tre oggetti celesti: il "Pianeta Rosso" Marte, la falce di Luna calante e la stella Antares, che all'alba di lunedì 20 gennaio danzeranno assieme nel cielo sudorientale. Ecco tutto quello che c'è sapere per non perdersi lo spettacolo astronomico. Leggi la notizia su fanpage

