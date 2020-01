Rifiuti, il sindaco di Portici Cuomo: ‘Puliscono solo Napoli, noi sommersi dalla monnezza’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il sindaco di Portici Enzo Cuomo attacca: "Noi siamo in fila, Napoli arriva, ci scavalca e scarica i Rifiuti nello Stir". Poi punta il dita contro Asia e Sapna: "Non si capisce dove finisca l'una e dove inizi l'altra". La replica dell'assessore partenopeo Del Giudice: "Tre milioni di persone negli ultimi giorni a Napoli, normale andare in difficoltà". Leggi la notizia su napoli.fanpage

ACmcoppola : @andr900 So di che parli,mia sorella con la famiglia vive a Roma da anni!Davvero,una situazione imbarazzante per un… - gpellarin84 : RT @ignaziomarino: Dopo 6 anni, in un articolo del @fattoquotidiano sono scritte, per l’ennesima volta, gravi inesattezze riguardo la mia d… - LaTorre1905 : Blocco raccolta #Rifiuti, il sindaco lancia l'allarme #Cercola #Ercolano #MassaDiSomma #PollenaTrocchia #Portici… -