Milano, la mossa contro i piccioni al Duomo: arrivano i falchi. Obbligo di patentino per chi ha cani pericolosi (Di lunedì 13 gennaio 2020) A Milano sta per arrivare il nuovo regolamento sugli animali: multe raddoppiate per chi non ripulisce i marciapiedi dalle deiezioni e patentino obbligatorio per i proprietari di cani pericolosi. Prima della sua approvazione, però, bisognerà discutere ben 189 emendamenti a Palazzo Marino, come spiega Repubblica. Il patentino per i cani pericolosi Si parte con il patentino per chi è in possesso di cani ritenuti pericolosi: i dati parlano di 30mila animali da difesa, potenzialmente aggressivi. Per i proprietari si renderà necessario un corso di tre giorni offerto da Comune, Ats e Ordine dei veterinari, nel corso del quale si apprenderanno «le caratteristiche etologiche dell’animale». Per chi trasgredisce multe fino a 500 euro. I nuovi divieti Vietato dare da mangiare ai piccioni in piazza Duomo, a Milano. Per «riequilibrare» la loro presenza in città arriveranno i falchi ... Leggi la notizia su open.online

