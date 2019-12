Federica Pellegrini nuoto | “Tokyo 2020? So cosa mi aspetta” E il ritiro potrebbe

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Donna dell’anno nello sport, fenomeno sportivo e mediatico come forse nessun altro in Italia in questo momento,si prepara a piazzare la ciliegina su una torta già molto ben farcita. L’appuntamento olimpico, da dodici anni a questa parte, non le ha riservato le stesse soddisfazioni dei Mondiali e degli Europei e questo cruccio l’ha spinta a non fermarsi dopo Rio, ad affrontare altre due sfide da cui è uscita campionessa mondiale con in mezzo l’anno semi-sabbatico, a impostare un nuovo ciclo olimpico, insomma, che si concluderà a Tokyo. Dal risultato a cinque cerchi dipenderà anche il futuro della carriera della Divina che da tempo va dicendo che si fermerà dopo le Olimpiadi, alla soglia dei 32 anni ma siamo sicuri che sarà così? A chiunque gli faccia domande sul suo futuro dopo Tokyo arrivano risposte secche e allo stesso tempo divaganti. ...

