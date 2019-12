Verissimo | Pago parla del rapporto con il padre | “Era un latitante”

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) È undeciso a voltare pagina nella sua vita quello che, ospite anella puntata andata in onda sabato 14 dicembre ha decido di raccontare alcuni momenti chiave della sua vita, come ad esempio il difficilecon illatitante. IL cantante sardo ha anche annunciando a sorpresa la sua prossima partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, in onda dal 7 gennaio 2020.: ildicolNel corso dell’intervista,racconta inoltre il difficileavuto con il, arrestato quando il cantante aveva soltanto 13 anni: “Mioè stato latitante. È dovuto stare un po’ lontano dalla Sardegna perché veniva accusato di ogni cosa. Perfino un avvocato ci consigliò di farlo scappare. Venne da me a Milano e lo tenni nascosto. È stato un periodo complicato. … Cercammo anche di farlo trasferire in Costa Rica ...

Methamorphose29 : RT @Ginni2018: Io sono contenta che Pago andrà al #GfVip Mi piace molto lui, la sua timidezza, pacatezza, bei modi, come ragiona.... Vai… - livelifeVale : RT @Pasqual03111391: Se pago non esce vincitore dal gf vip mi incazzo di brutto e se ritorna con serena ancora di più #verissimo - livelifeVale : RT @fotonica__: Bellissima intervista a Pago. Adesso si capiscono i suoi silenzi, il suo essere pensieroso. #verissimo -