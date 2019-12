Napoli-Parma 1-1 live | debutto per Gattuso | Milik pareggia per gli azzurri!

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019)per Gennarosulla panchina del. L’ex allenatore del Milan sfida ildi Roberto D’Aversa. Le due squadre arrivano all’appuntamento a pari punti in classifica, 21. Insieme al Cagliari, i ducali sono la sorpresa del campionato. La principale arma delè il contropiede, sfruttato soprattutto con Gervinho e Kulusevski. Ilè reduce dalla trasferta vittoriosa sul campo della Sampdoria. Ilarriva da un periodo fortemente negativo. Non c’è più Ancelotti, bisognerà vedere se ci saranno gli stessi problemi. Il nuovo corso diriparte dal 4-3-3 per valorizzare i calciatori di talento presenti, senza ombra di dubbio, in rosa. Le due squadre faranno di tutto per ottenere i tre punti. 70′ – Gervinho si beve tutta la difesa dele calcia di sinistro, Meret salva i suoi con il ...

