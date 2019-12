Pintus proposta di matrimonio in diretta: ha commosso tutti [FOTO] (Di venerdì 13 dicembre 2019) Ricordate la proposta di matrimonio di Pintus alla sua Michela? Un momento emozionante della prima serata televisiva italiana. Ecco come andò quella sera… proposta in diretta Se state pensando che Fedez sia stato il primo a fare una proposta di matrimonio plateale ed emozionante, vi sbagliate! Angelo Pintus lo ha preceduto e ha fatto una proposta in diretta durante uno dei suoi spettacoli su italia 1. Era il 2016 quando Pintus decise, durante un monologo, di avvicinarsi a quella che allora era la sua compagna e di inginocchiarsi. Fu un momento magico per tutti.Ovviamente la risposta fu sì. L'articolo Pintus proposta di matrimonio in diretta: ha commosso tutti FOTO proviene da Velvet Gossip.

