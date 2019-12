V Wars, invasione di vampiri e banalità nella serie tv di Netflix - (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Niccolò Sandroni V Wars, la nuova serie tv di Netflix con protagonista Ian Somerhalder, racconta l’ennesima storia di vampiri, senza però lasciare il segno I vampiri vanno ancora di moda? Forse no, o quanto meno non quelli di V Wars, serie tv con Ian Somerhalder da poco disponibile su Netflix. V Wars, la trama Siamo a Seneca, una piccola cittadina degli Stati Uniti e i protagonisti di questa storia sono due amici, Luther Swann e Michael Fayne. Il primo, interpretato da Ian Somerhalder, è un medico ricercatore specializzato in malattie infettive. Il secondo, interpretato dal semi sconosciuto Adrian Holmes, è un amico di vecchia data di Luther, al quale più di una volta ha salvato la vita, a quanto dicono. I problemi iniziano dopo che qualcosa va storto in un centro di ricerca nell’Artico. Un vecchio virus si nascondeva tra i ghiacci, in attesa di essere riesumato e di portare ...

