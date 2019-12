LIVE Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-1 | Champions League in DIRETTA | sblocca la partita

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73′ Fuori Kovalenko e dentro Solomon per lo. 71′ Esce Muriel e dentro Ibanez per l’. 69′ Muriel prova il destra da fuori, palla che finisce oltre la traversa. 67′ Gooooooooooooooooooooool, Castagneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, il VAR ha detto che la posizione è REGOLARE,0-1. 65′ Rete in fuorigioco di Castagne, ma il VAR controlla la posizione. 63′ Difesa a 4 per l’: Castagne, Djimsiti, Palomino, Gosens. 61′ Fuori Masiello e dentro Malinovskyi per l’. 59′ Fuori Tete e dentro Marlos per lo. 57′ Muriel vicino all’espulsione, viene praticamente graziato dall’arbitro per un fallo commesso da dietro. 55′DINAMO ZAGABRIA-MANCHESTER CITY 1-3: Importante aggiornamento, dilaga la ...

UEFAcom_it : Castagne! Atalanta in vantaggio! Shakhtar ??Atalanta 0-1 Segui la sfida con il nostro LIVE ??… - Atalanta_BC : ?? #ShakhtarAtalanta, così in campo alle 11.00! ?? The official lineups! ?? LIVE su @Sport_Mediaset ??… - erikaconlak_ : RT @UEFAcom_it: Castagne! Atalanta in vantaggio! Shakhtar ??Atalanta 0-1 Segui la sfida con il nostro LIVE ?? -