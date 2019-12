I flussi d' ingresso vanno regolati | così 200 mila badanti lavorano in nero

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) In Italia scontiamo ormai da decenni una visione totalmente miope della politica rispetto a due grandi questioni: welfare familiare e immigrazione regolare. Nessun governo di quelli che negli ultimi anni si sono succeduti ha saputo mettere in campo misure strutturali per combattere la denatalità e per trasformare quello che oggi consideriamo solo un problema, ovvero il progressivo invecchiamento della popolazione, in un’importante risorsa, anche e soprattutto economica.Sul fronte dell’immigrazione invece, non è esagerato affermare come l’assenza di una regolare programmazione deidiper lavoro non stagionale abbia generato consistenti sacche di irregolarità. A fine 2018 Idos, Centro Studi e Ricerche autore del Dossier Statistico Immigrazione 2019, calcolava in 530gli extra comunitari non in regola con i documenti presenti sul ...

