Napoli ‘forza’ 4 | prova d’orgoglio della squadra di Ancelotti | Genk superato e pass per

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019)– E’ andato in archivio l’ultimo match valido per la fase a gironi di Champions League, stacca ilper gli ottavi di finale ilche ha vinto senza problemi contro il, il risultato infatti non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Ladi Carloconclude il girone al secondo posto, comunque un buon risultato considerando la forza del Liverpool. Nonostante il clima surreale del San Paolo ilha non mai rischiato e la partita è andata in archivio già nel primo tempo grazie ad una tripletta di Milik, il polacco sempre più protagonista per ladi Carlo. Ilsi è dimostrato veramente poca cosa, gli ospiti hanno commesso veramente errori clamorosi sia in difesa che in attacco. Nel secondo tempo Mertens ha arrotondato il risultato sempre su calcio di rigore. Nel finale il risultato ...

llorentefer19 : Forza Napoli Sempre! ???? - Agenzia_Ansa : #Napoli, indagato l'ex capo dell'ispettorato del ministero della Giustizia. L'accusa è di concorso in #corruzione c… - dannydileo : RT @RaffaNapoli83: CARLO... RESTA CON NOI! TI VOGLIO BENE! FORZA NAPOLI! #NapoliGenk #ChampionsLeague #ForzaNapoliSempre -