Cosa vogliono fare le sardine da grandi?

feedproxy.google

(Di martedì 10 dicembre 2019) Chi considera il fenomeno dellecome una protesta contro l'odio, razzismo e populismo della destra italiana, e chi invece pensa sia una tirata d'orecchie alla sinistra italiana. Un elettore su quattro sarebbe pronto a votare per il movimento delle. Questo è quello che risulta dopo l'ultimo sondaggio Demos per Repubblica. Circa il 39% dei giovani tra i 25 e 34 anni invece, aderirebbe al manifesto delledando il proprio consenso nel caso in cui si andasse a votare. (...) - Tribuna Libera / Europa, Emilia Romagna, Populismo,

CarloCalenda : È la magistratura. Cosa volete che si possa fare? Se lo spengono Milano li rinvia a giudizio per danno all’interess… - borghi_claudio : @kenohsenshi Sarebbe troppo ridicolo per essere vero, parti con la balla che il MES è la cosa che dobbiamo accettar… - CirianiCarlo : RT @Iperbole_: A Bologna la destra in Consiglio comunale non vota il rinnovo dei finanziamenti ai centri anti-violenza. Finanziare i centr… -