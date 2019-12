Serie A | anticipi e posticipi fino alla 22 a giornata | Napoli-Inter all’Epifania | Sarri

newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019) La Lega diA ha decisodel campionato per le prime cinque giornate del 2020. Spiccano i match die Juventus in casa del. La Lega diA ha diramato il calendario delle prime cinque giornate dell’anno 2020. Si tratta degliche vanno d18/a22/adi campionato. LaA torna in campo il 5 gennaio 18ªDomenica 5 gennaio, ore 12.30: Brescia-Lazio.Domenica 5 gennaioore 15: Spal-VeronaDomenica 5 gennaio ore 18: Genoa-Sassuolo.Domenica 5 gennaio, ore 20.45: Roma-Torino.Lunedì 6 gennaio, ore 12.30: Bologna-FiorentinaLunedì 6 gennaio,ore 15: Atalanta-Parma.Lunedì 6 gennaio, ore 15: Milan-Sampdoria.Lunedì 6 gennaio, ore 15: Juventus-Cagliari.Lunedì 6 gennaio, ore 18: Lecce-Udinese.Lunedì 6 gennaio, ore 20.45:. 19ªSabato 11 gennaio, ...

