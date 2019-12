Fiorentina | Montella | «Chiesa ci sarà | Belotti per fortuna no» – VIDEO

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Conferenza stampa, ecco le parole dell’allenatore dellaper presentare la sfida contro il Torino Vincenzo, allenatore della, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Torino, in programma domenica. Ecco le parole del tecnico. VITTORIA – «E’ arrivata in un momento fondamentale. I ragazzi hanno risposto, soprattutto coloro che hanno giocato male. Il segnale è stato importante. Ora ciun’altra partita, di un altro livello. Contro un avversario costruito per l’Europa. Noi siamo qui a combattere per crescere tutti insieme».– «A noi mancano alcuni calciatori forse più importanti diper il Torino. Anche se mi fa piacere che non ci sia.si è allenato con noi. E’ recuperato fisicamente e mentalmente perché vuole esserci». MODULO ...

