Stefano De Martino e Belen Rodriguez | la rivelazione su Maria De Filippi

Belén Rodriguez e i tutorial di make up - un’idea di Stefano De Martino : In queste settimane le lezioni di trucco impartite da Belén Rodriguez sul suo profilo Instagram sono diventate un vero e proprio caso mediatico. Che la showgirl abbia sempre avuto una passione per il make-up non è un mistero, ma il motivo per cui si sia avvicinata al mondo dei tutorial, come hanno fatto tante sue colleghe, molto prima di lei, sarebbe un altro e lo spiega il settimanale Chi. Il motivo dei tutorial La rivista di Alfonso ...

Belen Rodriguez influencer : i tutorial sul trucco idea di Stefano De Martino (RUMORS) : Il cambiamento che Belen Rodriguez ha avuto sui social network, è sotto gli occhi di tutti: dopo aver dato per anni un'immagine sensuale di sé, da qualche tempo la showgirl ha deciso di mostrarsi spesso acqua e sapone, instaurando un inedito dialogo con i suoi tantissimi followers. Stando al gossip che ha riportato "Chi" nel suo numero uscito oggi, la svolta da influencer che ha avuto l'argentina, sarebbe merito del marito Stefano De ...

“Con Maria Rodriguez”. Stefano De Martino - tutti a chiedersi chi sia. Mistero svelato : La coppia già scoppiata in passato ma ora di nuovo più unita che mai, quella composta da Maria Rodriguez e Stefano De Martino, rimane sotto i riflettori per i rumors sul presunto – cambio di programma relativo alle ‘nozze bis’. Quali sono le novità delle ultime ore? Perché il secondo matrimonio sarebbe saltato? Il ritorno di fiamma che vede protagonista il celebre ballerino di Amici di Maria De Filippi nasconde qualche crepa? Stando a ...

Bianca Guaccero su Stefano De Martino chiarisce : “Sono stata fraintesa” : Detto Fatto, Bianca Guaccero su Stefano De Martino sbotta: “Scritte cose non vere” Nella puntata di Detto Fatto andata in onda su Rai Due Giovedì 21 Novembre, la conduttrice Bianca Guaccero, parlando con Jonathan Kashanian della chirurgia estetica, ha dichiarato che Stefano De Martino avrebbe dovuto evitare determinati ritocchini perchè già bello com’è. Parole che hanno creato polemiche infinite sui social, e non solo. Difatti ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Processo a porte chiuse per botte ai paparazzi : Belen Rodriguez e Stefano De Martino in tribunale per le botte ai paparazzi. Processo a porte chiuse per i fatti accaduti a Ponza nel 2012.

Belen e Stefano De Martino : al via il processo per presunte botte ai paparazzi nel 2012 : La scorsa estate, come un fulmine a ciel sereno, molti siti d'informazione hanno riportato la notizia del processo che avrebbero subito a breve Belen Rodriguez e Stefano De Martino per un episodio risalente al 2012. Oggi, 25 novembre, a Latina è iniziata la causa che vede i due coniugi accusati da alcuni paparazzi di aggressione al largo di Ponza: la coppia non era presente in aula e gli avvocati hanno chiesto ed ottenuto che i giornalisti ...

Stefano De Martino - Belen Rodriguez si è rivista con Iannone? Il gossip : Belen Rodriguez ha rivisto Andrea Iannone di nascosto da Stefano De Martino? Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio gossip: Belen ha rivisto Andrea Iannone? A diffonderlo è stata la pagina Instagram ‘Very inutil people‘, secondo cui la conduttrice di Tu Si Que Vales ha rivisto l’attuale compagno di Giulia De Lellis in un noto ristorante di Milano. In realtà questo gossip è morto sul nascere. Dopo approfondite ricerche, ...

Stefano De Martino e i ritocchi - Bianca Guaccero punge : 'Ex di Belen si somigliano tutti' : Stefano De Martino non l'ha mai ammesso direttamente, ma che il suo viso sia molto diverso rispetto a quello che aveva quando ha debuttato in tv è evidente a tutti. Mentre a "Detto fatto" si disquisiva dei presunti ritocchini fatti dal presentatore napoletano, Bianca Guaccero ha fatto un commento che ha trovato d'accordo gran parte dei telespettatori: tutti gli uomini di Belen Rodriguez si somigliano fisicamente. Jonathan su De Martino: 'Cosa ...

Bianca Guaccero e la frecciata a Stefano De Martino : “Si è fatto qualche ritocchino. Tutti gli ex di Belen si somigliano” : “Stefano, non ne avevi bisogno“. Così ha detto Bianca Guaccero nell’ultima puntata di Detto fatto su Rai 2 rivolgendosi a Stefano De Martino mentre commentava le affermazioni di Jonathan Kashanian, secondo cui l’attuale compagno di Belen Rodriguez ha fatto ricorso a qualche “ritocchino” dal chirurgo estetico. Era il momento della rubrica del ballerino e conduttore che ha mostrato la sua classifica degli uomini ...

