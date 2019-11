In Italia 15 mila imprese a controllo estero | 1 | 4 milioni di addetti

La Discoteca Italiana di Gabry Ponte ritorna a Milano con uno show esplosivo - info e prezzi dei biglietti : La Discoteca Italiana di Gabry Ponte ritorna al Fabrique di Milano. L'esclusivo show di uno dei DJ italiani più conosciuti al mondo ha registrato il tutto esaurito nelle precedenti date di Milano, Torino e Rimini con la presenza di oltre 10000 spettatori letteralmente folgorati dalla sua musica. Per questo il suo show è arrivato al bis con una serata esclusiva programmata per il 6 dicembre. Il suo successo è sempre una garanzia, dal momento ...

Ginnastica - Grand Prix 2019 : il Galà delle bellezze a Milano - lo show dell’Italia che chiude un anno trionfale. Che sfide nel Trofeo 150 anni : Il Grand Prix è da sempre la Grande festa della Ginnastica, lo show che chiude un’intera stagione, un vero e proprio spettacolo pensato ad arte per permettere ai migliori atleti del nostro panorama di regalare uno show memorabile a tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio. Questa volta l’appuntamento è per sabato 23 novembre (a partire dalle ore 15.30, diretta tv su RaiSport) all’Allianz Cloud di Milano, sarà l’ex ...

Camila Cabello arriva per la prima volta in Italia il 24 giugno : Camila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordBuone notizie per i fan Italiani di Camila Cabello, la cantautrice di origini cubane più volte nominata ai Grammy Awards e ...

Italiani all’estero - “su 14mila rientrati con gli incentivi fiscali - la metà è ripartita. E le norme sono un labirinto” : Su 14mila lavoratori rientrati in Italia grazie agli incentivi fiscali, più della metà sono scappati di nuovo. È la conclusione di uno studio del gruppo Controesodo, la più importante community italiana per il rientro dei cervelli in fuga, che ha analizzato dati dell’Agenzia dell’Entrate e dal Ministero del Lavoro. Nel periodo dal 2011 al 2017 – cioè gli anni successivi all’entrata in vigore della legge 238 del 2010, che abbatteva l’imponibile ...

L’abuso di antibiotici uccide 10mila Italiani l’anno : Sono più di 10mila le persone che muoiono ogni anno in Italia a causa di batteri che resistono agli antibiotici. È il dato più alto dei paesi europei per morti dovuti a questo fenomeno, che in totale nell’UE sono 33mila. È stato l’Istituto Superiore di Sanità a diffondere i dati in occasione della Settimana mondiale per l’uso consapevole degli antibiotici. Cosa causa queste morti? L’uso eccessivo e non sempre a proposito di questi farmaci ...

SPORTItalia : Raiola nella sede del Milan. Si tratta Ibrahimovic : SPORTITALIA: Raiola nella sede del Milan. Si tratta Ibrahimovic CALCIOMERCATO IN TEMPO REALE – Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, è appena sbarcato nella sede del Milan. Sul piatto, secondo quanto riferito da SPORTITALIA, ci sarebbe l’ingaggio dello svedese. Al momento non sono state ancora rese le cifre esatte dell’operazione, ma la trattativa starebbe ora […] Leggi tutto L'articolo SPORTITALIA: Raiola nella sede ...

Gli scioperi del 28 e del 29 novembre - a Milano e in tutta Italia : Il primo riguarderà Milano e il suo trasporto pubblico, mentre il secondo sarà generale e riguarderà tutti i lavoratori pubblici e privati

Italia - record europeo di morti per antibiotico-resistenza : sono circa 10mila all'anno : I dati forniti pochi giorni fa dall’ISS – Istituto Superiore di Sanità - mettono in luce nuovi aggiornamenti che sono relativi all’anno 2018. Il nuovo quadro statistico è stato reso noto in occorrenza della Settimana mondiale per l'uso consapevole degli antibiotici, col fine di informare gli Italiani sulla drammaticità di un fenomeno che non conosce battute di arresto. Seppure i valori evidenzino un lieve calo rispetto agli anni precedenti, i ...

SAINt JHN - a Milano la prima data Italiana del rapper newyorkese : SAINt JHN live il 14 febbraio ai Magazzini Generali di Milano. Prevendite su Dice da venerdì 22 novembre dalle ore 10.00 Il rapper newyorkese SAINt JHN è pronto ad incendiare il 14 febbraio i Magazzini Generali di Milano, presentando dal vivo il nuovo album Ghetto Lenny’s Love Songs, uscito lo scorso 23 agosto. Dopo aver lavorato per artisti del calibro di Usher, Kiesza, Gorgon City e Nico & Vinz, il rapper decide nel 2016 di passare ...

In Italia 148 eventi meteo estremi nel 2018 : Roma - Milano e Genova le città più colpite : Nel 2018 l’Italia è stata colpita da 148 eventi meteo estremi, che hanno causato 32 vittime e oltre 4.500 sfollati, un bilancio di molto superiore alla media degli ultimi 5 anni: i dati sono contenuti nel rapporto 2019 dell’Osservatorio di Legambiente sull’impatto dei cambiamenti climatici in Italia, presentato oggi a Roma. Le città che dal 2010 hanno subito il maggior numero di eventi estremi sono Roma (33), Milano (25), ...

Salute : i pidocchi infestano 50mila ragazzini Italiani - anche alle superiori : Prurito, arrossamenti della cute e all’improvviso la scoperta di un animaletto fra i capelli. A poco più di due mesi dall’inizio della scuola torna l’incubo dei pidocchi, parassiti che “in questo momento in Italia colpiscono circa 50.000 alunni nella fascia di età fra 2 e 18 anni, da Nord a Sud“. E’ quanto emerge da un’indagine realizzata per l’AdnKronos Salute dal pediatra di Milano Italo ...