Robert De Niro | Trump è uno sbruffone molto pericoloso

Robert De Niro : «Trump è un pericoloso buffone ma arriverà un presidente peggiore di lui» : Robert De Niro: «C'era una volta l'america»Robert De Niro: «C'era una volta l'america»Robert De Niro: «C'era una volta l'america»Robert De Niro: «C'era una volta l'america»Robert De Niro: «C'era una volta l'america»«Viviamo tempi strani, e l’imbecille qui in America di certo non aiuta… Io preferisco non chiamarlo neppure “presidente”, perché non è in grado di farlo, non ha alcun titolo. È un buffone. Se verrà rieletto diventerà davvero ...

«The Irishman» - Robert De Niro e Al Pacino insieme (e ringiovaniti) per Martin Scorsese : Solamente un regista dal calibro di Martin Scorsese poteva far rincontrare Robert De Niro e Al Pacino per un sesto film assieme. Non solo riunisce i due grandi attori, ma lo fa con un titolo che sicuramente verrà annoverato tra i suoi migliori lavori: The Irishman pellicola tratta dal libro I Heard You Paint Houses di Charles Brandy sulle vicende di Frank Sheeran che nel film viene interpretato da Bob De Niro. Il film narra la storia vera ...

Robert De Niro - causa da 12 milioni dalla dipendente che vedeva Friends : Guai giudiziari per l'attore Robert De Niro: il due volte premio Oscar ha avuto una denuncia da 12 milioni di dollari per discriminazione di genere. A muovere l'accusa contro l'ex Toro Scatenato e attualmente protagonista dell'ultimo Martin Scorsese The Irishman, e' Graham Chase Robinson, una veterana ed ex dipendente della sua Canal Production costretta a licenziarsi lo scorso aprile dal ruolo di vice presidente in seguito ai minacce, ...

Robert De Niro denunciato dalla sua ex assistente : “Mi chiamava pu****a - non accetta che uomini e donne vanno trattati allo stesso modo” : La chiamava “puttana”, faceva continue allusioni sessuali, le telefonava mentre stava urinando, la riceveva in pigiama e le chiedeva di grattarli la schiena. Così, esasperata, Graham Chase Robinson ha denunciato al tribunale federale di Manhattan l’attore americano premio Oscar Robert De Niro accusandolo di “discriminazione di genere” e chiedendogli un risarcimento di 12 milioni di dollari. La donna ha lavorato per ...

La dura accusa : Robert De Niro mi maltrattava : Crolla l'immagine pubblica dell'attore Oscar Robert De Niro accusato di maltrattamenti anche a sfondo sessuale da una sua impiegata che ora lo ha denunciato. Robert De Niro, uno degli attori più amati al mondo, è stato accusato di aver maltrattato una sua impiegata con comportamenti definiti "raccapriccianti e offensivi", come quello di lasciare messaggi vocali minacciosi e chiamandola “cagna”, e per questo dovrà affrontare una pesante ...