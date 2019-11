Lega Serie A e Lega B in campo a sostegno della città di Venezia

Gaetano Miccichè lascia la presidenza della Lega Serie A : Gaetano Miccichè ha annunciato “immediate dimissioni dalla carica di presidente della Lega serie A. Le indiscrezioni di oggi apparse sui

Lega Serie A NEL CAOS - SI DIMETTE IL PRESIDENTE GAETANO MICCICHE’ : GAETANO Micciche’ si e’ dimesso da PRESIDENTE della LEGA di SERIE A. MILANO (ITALPRESS) -La decisione anticipa il procedimento della procura sportiva in merito all’indagine sulla regolarita’ del voto che porto’ alla sua elezione a PRESIDENTE della LEGA stessa. “Desidero annunciare, con questa dichiarazione, le mie immediate dimissioni dalla carica di PRESIDENTE della LEGA di SERIE A. Le indiscrezioni di ...

Il presidente della Lega Serie A ha rassegnato le dimissioni : Gaetano Micciché, 69 anni, era alla presidenza della Lega dal 19 marzo 2018. Nell'ottobre scorso la Procura della...

Lega Serie A - si dimette il presidente Gaetano Micciché : ''Desidero annunciare, con questa dichiarazione, le mie immediate dimissioni dalla carica di presidente della Lega di serie A. Le indiscrezioni di oggi apparse sui giornali relative alla chiusura dell'istruttoria sulla mia nomina avvenuta 20 mesi fa e al suo possibile esito sono inaccettabili e mi impongono questa decisione''. Sono le parole del presidente della Lega calcio di serie A, Gaetano Miccichè, in una nota, con cui si dimette ...

Lega Serie A - Gaetano Miccichè si dimette dopo la chiusura indagini sulla sua elezione : Il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, si dimette prima dell’esito dell’indagine della Procura federale sulla regolarità della sua elezione. “Le indiscrezioni apparse oggi sui giornali relative alle chiusura dell’istruttoria sulla mia nomina avvenuta 20 mesi fa e al suo possibile esito sono inaccettabili e mi impongono questa decisione”, ha spiegato Miccichè annunciando le sue dimissioni. Il riferimento è ...

Lega Serie A - Miccichè spiega le sue dimissioni dalla carica di presidente : “troppe voci - non potevo andare avanti” : “Desidero annunciare, con questa dichiarazione, le mie immediate dimissioni dalla carica di presidente della Lega di Serie A. Le indiscrezioni di oggi apparse sui giornali relative alla chiusura dell’istruttoria sulla mia nomina avvenuta 20 mesi fa e al suo possibile esito sono inaccettabili e mi impongono questa decisione”. Così Gaetano Miccichè in una dichiarazione. “Non voglio entrare nel merito dello svolgimento ...

Lega Serie A - Miccichè spiega le sue dimissioni dalla carica di presidente : “Desidero annunciare, con questa dichiarazione, le mie immediate dimissioni dalla carica di presidente della Lega di Serie A. Le indiscrezioni di oggi apparse sui giornali relative alla chiusura dell’istruttoria sulla mia nomina avvenuta 20 mesi fa e al suo possibile esito sono inaccettabili e mi impongono questa decisione”. Così Gaetano Miccichè in una dichiarazione. “Non voglio entrare nel merito dello svolgimento ...

#unrossoallaviolenza - la Lega Serie A contro la violenza sulle donne : La Lega Serie A si schiera contro gli abusi sulle donne con l’iniziativa #unrossoallaviolenza. Per il terzo anno di seguito, in tutte le partite della 13sima giornata, i calciatori scenderanno in campo con un segno rosso sul viso. Rosso come il cartellino delle espulsioni. I calciatori e gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, accompagnati all’ingresso in campo da bambine che indosseranno la maglietta dell’iniziativa. ...

Lega Serie A - Miccichè si è dimesso dalla carica di presidente : Gaetano Miccichè ha appena comunicato ai suoi più stretti collaboratori e alle istituzioni di vertice dello sport la sua decisione di dimettersi da presidente della Lega Calcio. Nell’ottobre scorso la Procura della Federcalcio aveva aperto un’indagine sulla regolarità del voto dell’assemblea di Lega del marzo 2018, guidata dall’allora commissario Malagò, nella quale fu eletto presidente Gaetano Miccichè. A breve è ...

Miccichè si dimette da presidente della Lega Serie A : Gaetano Miccichè ha appena comunicato ai suoi più stretti collaboratori e alle istituzioni di vertice dello sport la sua decisione di dimettersi da presidente della Lega Serie A. Lo apprende l’ANSA. Nell’ottobre scorso la Procura della federcalcio aveva aperto un’indagine sulla regolarità del voto dell’assemblea di Lega del marzo 2018, guidata dall’allora commissario Malagò, nella […] L'articolo Miccichè si ...

Micciché si è dimesso da Presidente della Lega di Serie A : Gaetano Micciché si è dimesso da Presidente della Lega di Serie A. Lo dicono le agenzie. La decisione sarebbe stata presa in seguito alla chiusura delle indagini della Procura della Figc su presunte irregolarità nella sua elezione. Miccichè fu eletto il 19 marzo del 2018 al vertice della Lega Serie A, che era reduce da un doppio commissariamento Tavecchio-Malagò. Miccichè per essere eletto per statuto avrebbe avuto bisogno dell’unanimità. Ma lo ...

#UnRossoAllaViolenza – La Lega Serie A e WeWorld Onlus di nuovo insieme contro la violenza sulle donne : Sabato, domenica e lunedì la Serie A TIM in campo per dare un cartellino rosso alla violenza sulle donne La Lega Serie A e WeWorld Onlus rinnovano il proprio impegno nella difesa dei diritti delle donne e contro ogni forma di sopruso verso l’universo femminile presentando, in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la terza edizione della campagna di sensibilizzazione nazionale #UnRossoAllaviolenza. In Italia e ...

Lega Serie A – Il Napoli non corre più : Gli azzurri di Ancelotti sono appena terzultimi nella graduatoria della Serie A per numero di km percorsi. La Lega Serie A, tramite il sito LegaSeriea.it, evidenzia uno stato di forma sempre più approssimativo della squadra partenopea. Come viene riportato, il Napoli, a questo punto della stagione, ha percorso appena 103.193 km in media a partita, piazzandosi al terzultimo posto e facendo meglio soltanto di Genoa e Torino. Oggi al 1° posto ...

Le regine della Serie C - le dieci squadre più costose della Lega Pro : una sorpresa nel podio [FOTOGALLERY] : Nel calcio non sempre vince chi spende. Quante volte ci siamo trovati di fronte a questa frase. La si sente pronunciare di più a ridosso della nuova stagione, ma anche molto a stagione in corso o alla fine quando bisogna tracciare i bilanci delle squadre che non ce l’hanno fatta, che non sono riuscite a raggiungere gli obiettivi prefissati e in base a quanto speso. In Serie C la forbice si allarga, in tante falliscono ...