Autostrade | inchiesta bis di Avellino | altri nove viadotti sequestrati tra la

Autostrade - la procura : “Sistema di falsificazione delle carte e contro inchiesta dopo il crollo del Morandi” : Autostrade per l’Italia ha sistematicamente falsificato le carte per nascondere le sue “gravissime inadempienze” agli obblighi nei confronti della legge e dello Stato. Sono accuse pesantissime quelle messe per la prima volta nero su bianco dalla procura di Genova contro la concessionaria della famiglia Benetton. L’atto di accusa, pubblicato dalla Stampa in edicola domenica 20 ottobre, è contenuto nella richiesta di misure ...