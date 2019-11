Il maltempo mette in ginocchio l’Italia | da nord a sud frane | esondazioni | allagamenti

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) A causa delle persistenti piogge che si sono abbattute sulla Liguria, una frana è caduta nel pomeriggio su una strada comunale a Carro, nello spezzino. Non ci sono feriti ma tre famiglie, una decina di persone in tutto, sono rimaste isolate. Sul posto, in frazione Pavareto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del Comune e nel pomeriggio interverrà una ditta attivata in somma urgenza per iniziare lo sgombero e il ripristino spiega la protezione civile. Al momento e’ possibile transitare a piedi ed e’ garantito, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso attraverso una strada alternativa sterrata. Stessa cose nel bellunese. “Si registrano alcunedi torrenti, ma fortunatamente non si segnalano particolari criticita’. Ci sonoe smottamenti di medio-piccola entita’ in diverse zone della provincia. Ma la situazione non ...

VDiPucchio : RT @AlexCorsetti: @BorgonzoniPres I casini #Ilva ed il maltempo che mette in ginocchio l'Italia e questi pensano allo 'ius'! Sveglia @dari… - LatinaQTW : Sud pontino, il maltempo mette ko Castelforte: domani scuole chiuse - MariaRo60008769 : nei vari telegiornali si sente parlare solo del maltempo o allerta di meteo, quanta Ipocrisia!!! e nessuno ci mett… -