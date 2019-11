Abbiamo abolito il lavoro

Ex Ilva - Lezzi in Senato : “Grazie alla Lega Abbiamo abolito lo scudo penale. Ora le Camere non tornino indietro” : “So che possono essere intraprese diverse strade, ma senza tornare indietro su quello che il Parlamento ha deciso due volte, una volta con la Lega e una con il Pd“. Lo ha detto in Aula al Senato l’ex ministro per il Sud Barbara Lezzi a proposito dell’immunità penale per la bonifica penale ad Arcelor Mittal. “Io sono sempre stata contraria all’ immunità e ringrazio la Lega perché grazie a loro che abbiamo ...