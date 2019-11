Fonte : Blastingnews

(Di sabato 16 novembre 2019) Il sostituto procuratore Massimo Gaballo, della Procura generale dio, ha chiesto una condanna ina seie quattroper Paolo, ex amministratore delegato di Eni e attualein carica dell'AC. L'accusa è di corruzione internazionale relativamente ad un presunto pagamento di tangenti in. Il 19 settembre 2019, in primo grado,fu assolto dal tribunale dio per 'non aver commesso il fatto'. Assoluzione piena anche per Eni in primo grado, nonostante l'accusa del pubblico ministero dio, Isidoro Palma, prevedesse una sanzione di 900.000 euro. Assolto anche in primo grado il manager di Eni Antonio Vella, per il quale il PM aveva richiesto una condanna di 5e 4. Nel secondo grado di giudizio, la procura generale ha espresso il parere di ribaltare la sentenza, chiedendo la condanna di, Vella ed Eni. La ...

MarioForzan : Caso Saipem-Algeria: chiesti in appello 6 anni e 4 mesi per Scaroni, presidente del Milan - Berzin34 : RT @CalcioFinanza: Caso Saipem, chiesti 6 anni e 4 mesi di condanna per Scaroni - goMauricegooo : RT @CalcioFinanza: Caso Saipem, chiesti 6 anni e 4 mesi di condanna per Scaroni -