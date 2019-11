Venezia : Salvini - ‘con Zaia per incontrare cittadini e commercianti’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Ora a Venezia con Luca Zaia per incontrare cittadini e commercianti, in contatto e al lavoro anche per tutte le altre città italiane colpite dal maltempo”. Lo scrive su Facebook, dove posta una foto che lo ritrae con il governatore, il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo Venezia: Salvini, ‘con Zaia per incontrare cittadini e commercianti’ sembra essere il primo su Meteo Web.

MOSE DI Venezia - PERCHÈ NON FUNZIONA?/ Salvini rilancia : '100 milioni in Manovra' : MOSE di VENEZIA: cos'è e perché l'opera infrastrutturale da 7 mld per difendere la Laguna da allagamenti-alta marea non funziona. L'appello di Salvini.

Venezia : Rosato - ‘Salvini solo propaganda - al governo cancellò ‘Italia sicura” : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Al solito, Salvini deve fare propaganda su tutto. Cavalcando notizie sul maltempo, chiede soldi per emergenza. Giusto e lo stiamo facendo, ma si ricordi che una delle prime cose fatte dal suo governo fu smantellare #ItaliaSicura, con fondi già stanziati per sicurezza territorio”. Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei ...

Matteo Salvini : “Subito un emendamento della Lega per destinare 100 milioni a Venezia” : L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia un emendamento della Lega per destinare 100 milioni di euro per mettere in funzione il Mose, il sistema di difesa di Venezia dalle acque alte. Il leader leghista ha anche esortato il Governo a destinare un miliardo previsto nella manovra economica per riparare ai danni subiti dal capoluogo veneto.Continua a leggere

E il Mose di Venezia? Opera in ritardo - c'è già la ruggine. Salvini annuncia emendamento : Mentre Venezia è in piena emergenza acqua alta, si riaccende il dibattito sul Mose, l’Opera - non ancora in funzione - che dovrebbe salvare la città quando il livello dell’acqua si innalza troppo. Il collaudo del sistema di barriere mobili progettato per fermare l’acqua, previsto per il 4 novembre, è saltato perché, si legge sul Fatto Quotidiano “alcuni tubi che immettono aria e acqua per ...