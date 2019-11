Sesso | 5 secoli di tradimenti ‘mappati’ grazie al Dna

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Oggi per scoprire che un bimbo è ‘figlio’ di un’infedeltà di coppia basta un kit per il test genetico di paternità. Ma nella storia dei, quanti sono stati iche hanno prodotto gravidanze extraconiugali? E chi era più incline alla ‘scappatella’? E dove? Se lo sono chiesti Maarten Larmuseau e colleghi dell’università cattolica di Lovanio, in Belgio, che in uno studio pubblicato su ‘Current Biology’ – incrociando analisi su Dna e alberi genealogici – hanno ricostruito 500 anni diclandestino nell’Europa Occidentale. Una sorta di ‘mappa’ scientifica delle relazioni fedifraghe. Che contrariamente alle attese, secondo i risultati ottenuti dagli autori, erano più frequenti nelle grandi città della Rivoluzione industriale che ha segnato l”800 e nei ceti sociali più bassi. Come dire che il ...

