La7 | Salvini | “Liliana Segre porta sulla pelle i segni dell’orrore del nazismo o del

Enrico Mentana - sondaggio Swg per il TgLa7 : la Lega di Matteo Salvini e Giorgia Meloni volano. Crollo M5s : Enrico Mentana durante l'edizione serale del TgLa7 illustra i risultati del sondaggio Swg del lunedì. Secondo l'ultima rilevazione, la Lega di Matteo Salvini mantiene il trend positivo e allunga al 34,5 per cento (più 0,4), cresce anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che si avvicina alla doppia

La7 - Gruber contro Salvini : “Si paragona a Liliana Segre - ma come si permette? Ha sdoganato linguaggio violento - dunque la violenza” : “Matteo Salvini paragona se stesso e la sua biografia a quella di Liliana Segre. paragona le minacce che ha ricevuto lui con quelle indirizzate alla senatrice a vita. Ma come si permette?”. Sono le parole della giornalista e conduttrice Lilli Gruber, ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live,su La7, in riferimento ai commenti del Segretario della Lega sulla scorta a Liliana Segre. “Ha sdoganato un linguaggio violento. E dunque ...

Sondaggio La7 : vola la Lega di Salvini - crollano Mg5 e Pd : La Lega al massimo storico, mentre le forze della maggioranza crollano. Il TgLa7 di Enrico Mentana snocciola nell'edizione delle 20 i dati del Sondaggio fresco fresco sull'orientamento di voto. Matteo Salvini è al 34.1, più 0.5 rispetto la settimana scorsa. Il Pd di Nicola Zingaretti scende dello 0.

La7 - Ilaria Cucchi : “Salvini? Dopo un anno non mi ha ancora chiesto scusa. Ma viene nel mio quartiere per la sua campagna elettorale” : “Salvini? Dopo un anno non mi ha ancora chiesto scusa“. Così Ilaria Cucchi risponde a Diego Bianchi, in una intervista trasmessa a “Propaganda Live” (La7), a proposito dell’invito rivolto lo scorso anno dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini alla famiglia Cucchi per un incontro pacificatore Dopo le dichiarazioni offensive del leader della Lega a “La Zanzara” il 5 gennaio ...

Su La7 - duro scontro tra Bersani e Senaldi - il direttore di Libero “Volete far eleggere un Presidente della Repubblica da un parlamento che ha contro il 60-70% degli italiani?” l’ex segretario Pd “Lei e Salvini non potete permettervi dire questo” : Su La7 al programma “Dimartedì” è andato in onda un durissimo scontro tra Pier Luigi Bersani e il direttore di Libero, Pietro Senaldi. l’ex segretario Pd e attuale deputato di LeU ha commentato il voto in Umbria che ha visto la vittoria del centrodestra sulla coalizione Pd- M5S : “La vittoria della destra in Umbria? Questi qui ci portano a un’Italia più povera e autoritaria. Ne sono troppo convinto. ‘Hic Rhodus, hic salta’, dicevano i ...

La7 - Bersani a Senaldi : “Lei e Salvini non vi permettete di dire che questo è un governo abusivo. Ha la fiducia del Parlamento” : “La vittoria della destra in Umbria? Questi qui ci portano a un’Italia più povera e autoritaria. Ne sono troppo convinto. ‘Hic Rhodus, hic salta’, dicevano i latini. La destra ha usato i 5 Stelle come sgabello, ma per i secoli dei secoli non li vorrà più vedere”. Sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, nel corso di “Dimartedì”, su La7. L’ex ministro dello Sviluppo Economico si rende ...

Myrta Merlino su La7 a Salvini “Ho letto che c’è un ritorno di fiamma con Di Maio” - la risposta del leader della Lega è epica… : Durante un’intervista a Salvini la giornalista e conduttrice televisiva de La7, Mrta Merlino, ha chiesto a Matteo Salvini se ci fosse un ritorno di fiamma tra lo stesso leader leghista e il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. La giornalista aveva detto a Matteo Salvini di un possibile riavvicinamento del leader della Lega a Luigi Di Maio su Repubblica. La risposta di Matteo ha suscitato molta illarità tra il pubblico e ...

La7 - Richard Gere : “Salvini chiede perché non porto i migranti a Hollywood? Se avessi un aereo privato lo farei con piacere. Ma non ce l’ho” : Intervista esclusiva curata da Chiara Proietti e da Gabriele Zagni per Piazzapulita (La7) all’attore americano Richard Gere. Diversi i temi toccati: dalla politica di Donald Trump alla questione migranti. Gere parla anche della sua esperienza sulla Open Arms, la nave della ong spagnola, osteggiata spesso dal leader della Lega Matteo Salvini: “Questa estate ero in Italia e un mio amico mi ha detto: ‘Hai saputo di questa nuova ...

La7 - Myrta Merlino e la frecciata a Salvini : «Anche a lui non farebbe male stare di più in Parlamento» – Video : L'Aria che tira Myrta Merlino e la frecciata a Matteo Salvini. Stamane, in maniera del tutto estemporanea, la conduttrice de L’Aria che tira ha sbertucciato l’ex vicepremier in merito alle sue presenze in Parlamento, riservando una battutina all’esponente leghista Silvia Sardone, seduta in studio. L’europarlamentare, presa in contropiede, ha assunto le difese del proprio leader. Su La7 si parlava di Quota 100 e della ...

La7 - battibecco tra Gruber e Salvini : “Non girerà più da ministro in mutande per le spiagge”. “Lei al mare va in smoking?” : “M5s? Io non potevo andare avanti a governare con degli incapaci che dicevano solo e soltanto no dopo elezioni europee. Da allora, questi sono impazziti e hanno cominciato a bloccare tutto”. Sono le parole del senatore della Lega, Matteo Salvini, ospite a “Otto e Mezzo” (La7), dove si è reso protagonista di svariati scambi di colpi di fioretto con la conduttrice, Lilli Gruber. Stoccata anche all’ex alleato di ...

La7 - Mentana ironico su Salvini : “Crisi di governo? Sembrava Maradona ai Mondiali accompagnato all’antidoping - è scoppiato” : Ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live, su La7, Enrico Mentana è tornato sui giorni della crisi di governo e sulla scelta di Matteo Salvini di staccare la spina all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte: “Era il Maradona della situazione – ha esordito il direttore di Tg La7 – ma te la ricordi la scena di Maradona ai Mondiali del ’94 quando viene portato da una signora a bordo campo per fare l’antidoping? È ...

La7 - Giletti presenta la nuova stagione di Non è l’Arena : “Renzi e Salvini animali politici” : Parte domenica 22 settembre alle 20.30 su La7 la nuova stagione di ‘Non è l’Arena‘ con Massimo Giletti. Per l’attualità politica il primo faccia a faccia avrà come protagonista Matteo Renzi. “Voglio capire cosa vuole fare e dove vuole arrivare – spiega il conduttore – è il personaggio del momento. Lui e Matteo Salvini, possono piacere o meno, ma sono due veri animali politici”. La pagina di cronaca, invece, ...

La7 - Travaglio : “Renzi? Il suo partito è un modo per far parlare di sè - così qualcuno se lo fila. Salvini? È pericoloso perché inabile al lavoro” : “La scissione dei renziani dal Pd e il partito Italia Viva? Girando l’Italia non mi è mai successo che nessuno mi chiedesse: ‘Per favore, mi dica quand’è che Renzi fa un nuovo partito’. Credo che sia un progetto per cercare di far parlare di sé“. così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la nuova iniziativa politica di Matteo Renzi. E aggiunge: “Dopo aver ...

Bonino contro la conduttrice Myrta di La7 : 'Non costringetemi ancora a commentare Salvini' : Curioso siparietto quello avvenuto su La7 nel corso del programma L'aria che tira tra Emma Bonino e la giornalista Myrta Merlino: la senatrice di Più Europa sembra stufa di dover commentare sempre le notizie relative a Salvini, e accusa la stampa di essere andata dietro alle sue bufale. "Non ne posso più" il commento di Bonino, che mostra scetticismo verso il nuovo governo presieduto da Giuseppe Conte. La reazione di Emma Bonino “Fatemi la ...