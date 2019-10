Hockey ghiaccio | Alps League 2020 | quinto successo consecutivo di Asiago che si porta in

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Cortina si aggiudica il big match in casa di Ritten - successi per Valpusteria - Asiago - Fassa e Gherdeina - cade Vipiteno : L’Alps League, torneo europeo di Hockey su ghiaccio è giunta alla undicesima giornata della stagione 2019-2020: si sono disputate questa sera la bellezza di nove partite, con impegnate sette squadre italiane. Valpusteria trionfa in casa dello Zeller Eisbaren per 3-1 e mantiene la vetta della classifica, insidiata da Cortina che si aggiudica il derby italiano d’alta quota sul campo del Ritten con il medesimo risultato. successi ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019-2020 : Bolzano passa a Salisburgo agli shoot-out e infila la quarta vittoria consecutiva : L’HCB Alto Adige Alperia non si ferma più e vince anche in casa della capolista Red Bull Salisburgo nel match della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019-2020. Gli altoatesini, infatti, passano agli shoot-out in Austria e centrano il quinto successo nelle ultime sei uscite (il quarto consecutivo) mettendosi ufficialmente alle spalle l’avvio di stagione con 4 sconfitte nelle prime 5 gare. Con questa vittoria Bolzano sale in ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : cadono Val Pusteria e Vipiteno - successi importanti per Cortina e Gherdeina : Giovedì ricco di match di cartello per la Alps Hockey League 2019/2020 e non tutti sono andati dalla parte delle squadre italiane. Si ferma la corsa della capolista Val Pusteria che cede in casa contro Lubiana, ma non ne approfitta Vipiteno, che perde a Klagenfurt e lascia la piazza d’onore a Cortina che vince a Jesenice agli shoot-out. Successo anche per Gherdeina che soffre ma passa in casa del fanalino di coda LE PARTITE DELLA ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Fassa espugna Cortina ai rigori nel posticipo domenicale : L’Alps League, torneo europeo di Hockey su ghiaccio, gioca anche di Domenica: all’Olimpico successo a sorpresa di Fassa su Cortina nell’ultimo incontro della nona giornata. I Falcons la spuntano ai rigori in casa degli ampezzani dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e danno l’impressione di avere tutte le carte in regola per riscattare le prestazioni opache delle ultime annate. Rammarico invece per gli Hafro che con ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : Asiago ferma Vipiteno - Val Pusteria vola al comando : Sabato sera ricco di match per quanto riguarda la Alps Hockey League 2019-2020. In campo sette sfide totali, con quattro squadre italiane sul ghiaccio. Il risultato più importante arriva da Vipiteno, dove l’ex capoclassifica perde nettamente contro Asiago. Ne approfitta Val Pusteria, che regola i Red Bull Juniors, mentre Gherdeina piega l’EC KAC-II. I MATCH DELLA SERATA Vipiteno Broncos – Asiago Hockey 2-5: Asiago piazza ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : Bolzano demolisce lo Znojmo e conquista la terza vittoria consecutiva : Undicesima giornata di EBEL 2019-2020, torneo austriaco di Hockey su ghiaccio, molto produttiva per Bolzano: i Foxes demoliscono i cechi dello Znojmo per 9-0 e conquistano la terza vittoria consecutiva in campionato, che consente loro di guadagnare altre posizioni raggiungendo proprio i rivali odierni in sesta posizione, a quota 16 punti, e ad una sola lunghezza dal quinto posto occupato dal Villach, che varrebbe l’accesso alla Fase ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Vipiteno batte Fassa e si riprende la vetta - bene anche Valpusteria - Cortina e Gherdeina : Si è disputata stasera l’ottava giornata di Alps League 2019-2020, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. Vipiteno conquista il derby tutto italiano contro Fassa per 2-1 e si riprende la testa della classifica. Insegue ad un solo punto di distacco Valpusteria, vittoriosa in casa del Linz per 2-6. Successo esterno ampio anche per Cortina che si impone sul campo del Salzburg con il punteggio di 1-6, mentre Gherdeina fa valere il fattore casa ...

Petr Cech debutta nell'Hockey sul ghiaccio parando tre rigori : Sembra la trama di un film, ma è tutto vero: Petr Cech, ex portiere di calcio di Arsenal e Chelsea, ha esordito ieri nell'hockey sul ghiaccio con la squadra del Guildford Phoenix (ovviamente nel ruolo di portiere) parando tre rigori e vincendo il titolo di "man of the match", ovvero di migliore in campo. Entusiaste le dichiarazioni del giocatore ceco: "Ho realizzato un sogno che avevo sin da quando ero bambino"....Continua a leggere

Hockey ghiaccio - EBEL 2019-2020 : vittoria di misura per Bolzano in casa del Fehervar : Si è disputata questa sera la decima giornata di EBEL 2019-2020, torneo di Hockey su ghiaccio. Arrivata per Bolzano una vittoria molto importante (la seconda consecutiva nella competizione) in terra ungherese: Bernard e compagni si sono infatti imposti sul Fehervar AV19 con il punteggio finale di 3-4, portandosi ora a solamente tre punti dalla Fase Vincitori, vale a dire dal quinto posto, occupato al momento dallo Znojmo. CRONACA DELLA ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : vince Asiago. Cortina supera Gherdeina nel derby : Domenica con tre match di Alps Hockey League 2019-2020: successi per Cortina, che supera Gherdeina nel derby, e per Asiago, che si sbarazza di Lustenau. Nell’altro incontro tutto facile per Feldkirch contro gli Steel Wings Linz. LE PARTITE DELLA SERATA S.G. Cortina Hafro – HC Gherdeina 5-2: allo stadio Olimpico, gli ampezzani stendono Gherdeina davanti ad un pubblico di 353 spettatori. I padroni di casa partono forte con la rete di ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Ritten vince e stacca Vipiteno in testa - Valpusteria e Fassa convincono - battuta d’arresto per Asiago : Andata in scena questa sera la settima giornata del torneo europeo di Alps Hockey League 2019-2020. Vittoria importante di Ritten sul campo di Jesenice (4-5 al supplementare) che stacca in testa alla classifica Vipiteno, battuta dallo Zeller Eisbaren per 5-3. Prova di forza di Valpusteria che si impone 8-0 sul Klagenfurt, mentre sorride anche Fassa per un successo di misura contro il Lustenau (3-2). Arriva una sconfitta invece per Asiago, ...