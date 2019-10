Ornella Vanoni | le lacrime alla finale di Amici Celebrities | “Chiedo scusa…”

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Mercoledì sera è andata in onda, in diretta, la finalissima di. E così, il nuovo talent show condotto da Michelle Hunziker, ideato da Maria De Filippi e nato dallo storico brand che ha quasi 20 anni di edizioni all’attivo, chiude la sua prima edizione realizzata con i concorrenti vip. Erano rimasti in 4 efine ha vinto Pamela Camassa. Massimiliano Varrese è arrivato secondo dopo la sfida con la bella Pamela, Filippo Bisciglia terzo e Ciro Ferrara quarto, ma sono stati tutti bravissimi. Proprio come Michelle, che nonostante non stesse proprio in forma (nel pomeriggio si era mostrata via Instagram con un filo di voce) e nonostante le critiche che non l’hanno risparmiata nemmeno durante la finalissima. Tra i giudici, invece, apprezzatissima e sin dall’inizio del talente infatti ora il pubblico chiede di vederla anche al serale dell’edizione ...

