Il toccante messaggio della famiglia Demenego | Matteo non sia morto invano

(Di martedì 22 ottobre 2019) Giuseppe De Lorenzo La polizia in piazza a Montecitorio. Il sostegnodell'agente ucciso a Trieste: "Grazie per come ci credete" Gli occhiali scuri. Il volto ancora provato dal dolore. “Non pensavo di doverlo leggere. Mi tremano le mani”. Su quel cellulare c’è ildi, uno dei due agenti uccisi nella questura di Trieste. Sono le parole di vicinanza da parte di chi, anche nel pianto di una morte inspiegabile, riesce a trovare la forza di recapitare la propria vicinanza a quel corpo che il loro figlio aveva sposato. "Non conoscevamo la signora e non vogliamo strumentalizzare la vicenda. Ma ci teniamo a far leggere ildei genitori e del fratello di", dice Andrea Cecchini, segretario di Italia Celere e promotoremanifestazione di piazza delle forze dell’ordine. Sono poche parole, certo. Ma arrivano ...

