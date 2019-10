Nella città di Amelia si celebra il Bimillenario della morte del generale romano Germanico

Compagni di scuola di Verdone rivive in Alice Nella città : Reunion trent'anni dopo per uno dei capolavori della comicità italiana di Verdone Mentre Ron Howard presentava il film documentario “Pavarotti”, nelle vicinanze c’era una speciale ...

Pupone di Alessandro Guida presentato oggi ad Alice Nella Citta’ : Pupone, cortometraggio di Alessandro Guida presentato oggi ad Alice nella Citta’, racconta la storia di Sasha, che vive in una casa famiglia con i suoi “fratelli” e gli educatori. Al compimento dei 18 anni di eta’, Sasha deve abbandonare la casa famiglia, e i “fratelli” con cui è cresciuto, per imparare a diventare grande. Ormai ha un lavoro, e non puo’ piu’ continuare a tornare in quella che lui considera casa, ma che di fatto non ...

Manovra - ecco la mozione : “abolire il reddito di cittadinanza per dare 1.000€ in più Nella busta paga di ogni lavoratore” : Taglio “reale” al cuneo fiscale per dare mille euro in più ai lavoratori e tetto alla pressione fiscale in Costituzione. Sono due delle iniziative lanciate da Forza Italia e presentate stamani in una conferenza stampa alla Camera. “La posizione di Forza Italia è chiara, non di protesta ma realista e di proposta. Se dovesse passare questa Manovra ogni mattina gli italiani avranno accanto uno Stato che non li prenderà per mano ma ...

Alice Nella città 2019 programma giornaliero : Alice nella città 2019, il programma giorno per giorno Torna Alice nella città, la sezione speciale della Festa del Cinema di Roma, giunta alla sua 17a edizione. Dal 17 al 27 ottobre si terranno ...

Siria - autobomba esplode Nella città curda di Qamishlo : l’Isis rivendica l’attentato : Nel pomeriggio un attentato, rivendicato dall’Isis, è stato compiuto nella città a maggioranza curda di Qamishlo, nel nord-est della Siria, bombardata in questi giorni dalla Turchia. L’esplosione avrebbe causato decine di vittime e diversi feriti. L'articolo Siria, autobomba esplode nella città curda di Qamishlo: l’Isis rivendica l’attentato proviene da Il Fatto Quotidiano.

È esplosa un’autobomba Nella città siriana di Qamishli - controllata dai curdi : secondo fonti locali ci sono diversi morti : Nel primo pomeriggio di venerdì è esplosa un’autobomba nella città siriana di Qamishli, controllata dai curdi e molto vicina al confine con la Turchia, in un territorio che in questi giorni è al centro di un’operazione militare della Turchia. secondo

AMA. Il piano per una nuova raccolta differenziata Nella città di Roma andrà avanti : “Il piano per una nuova raccolta differenziata nella città di Roma andrà avanti. Ama, d’intesa con Roma Capitale, intende proseguire nella spinta alla raccolta dei materiali riciclabili, con ogni possibile rimodulazione dei servizi territoriali che possano aumentare le quantità e la qualità delle singole frazioni”. “Per far questo e rendere i servizi di raccolta più efficienti e monitorabili, saranno valutate e utilizzate le ...

Su Timvision le Masterclass di “Alice Nella città” : grande successo oggi per Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer : Timvision, Main Cultural partner di “Alice nella città” in programma a Roma dal 17 al 27 ottobre, renderà disponibile la serie di Masterclass e di Incontri previsti nel corso della manifestazione che vedranno la partecipazione di registi e attori anche internazionali amati dal pubblico e apprezzati

Torna MOViE UP 2020 in occasione della XVII edizione di Alice Nella città e della V edizione del MIA : MOViE UP 2020 REALIZZATO DA ASSFORSEO CON L’INIZIATIVA ITALIAN FILM BOUTIQUE FOR YOUNG AUDIENCE – ROMA LAZIO CINEMA DAYS FOR INTERNATIONAL BUYERS – V edizione Anche quest’anno, in occasione della XVII edizione di Alice nella città e della V edizione del MIA, Torna MOViE UP 2020, intervento realizzato da Assforseo e finanziato dalla Regione Lazio – Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo (POR FSE 2014-2020), con ...

“Pupone” cortometraggio di Alessandro Guida ad Alice Nella citta’ 2019 : “Pupone” e’ il nuovo cortometraggio-concept di Alessandro Guida, prodotto da Nicola Liguori e Tommaso Ranchino per MP Film, che vede tra i protagonisti alcuni dei giovani attori star delle serie tv italiane e internazionali del momento: Riccardo Mandolini (Baby, Netflix), Federico Cesari (Skam, Tim Vision), Gabriele Fiore, Luca Cesa, Francesco Mura, Matteo Olivetti, Didier Defli. Il corto è impreziosito dalle partecipazioni di Daphne ...

“Stay Still” ad Alice Nella Citta’ 2019 : Sarà presentato nella sezione Panorama Italiano di Alice nella Citta’ il lungometraggio “Stay Still”, diretto da Elisa Mishto, con Natalia Belitski, Luisa-Celine Gaffron, Martin Wuttke, Jürgen Vogel e Giuseppe Battiston, prodotto da Andrea Stucovitz. ‘Stay Still’ è un ritratto poetico e radicale di una generazione senza nulla da perdere e nulla da guadagnare, nella storia di due giovani donne che non potrebbero essere più ...

Poliziotti uccisi Nella Questura di Trieste : oggi lutto cittadino - continuano le indagini : Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha dichiarato il lutto cittadino e questa sera è prevista una fiaccolata spontanea che partirà nei pressi della Questura, il luogo in cui ieri si è consumata una tragedia che ha sconvolto l'Italia: due agenti di polizia sono stati uccisi da Alejandro Augusto Stephan Meran, un uomo di 29 anni che era stato condotto in commissariato dopo il furto di un motorino.Continua a leggere

Alice Nella citta’ - il trailer ufficiale del film L’età Giovane : Il lungometraggio di Jean-Pierre e Luc Dardenne, verrà presentato fuori concorso ad Alice nella Città. L’età Giovane (Le jeune Ahmed) e’ un film ambientato in Belgio, ai nostri giorni, e racconta la storia del Giovane Ahmed, 13 anni, combattuto tra gli ideali di purezza professati dal suo imam e i richiami della vita. Il lungometraggio, che uscirà in Italia il prossimo 31 ottobre distribuito da BiM Distribuzione, ha tra i suoi ...

Presentata oggi a Roma la XVII edizione di Alice Nella Città : Si svolgerà a Roma dal 17 al 27 ottobre 2019, nel quadro della Festa del Cinema, la XVII edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini e organizzata dall’Associazione Culturale PlayTown Roma, con il sostegno della Direzione Generale Cinema del MIBACT, del Comune di Roma che anche quest’anno garantirà il trasporto scolastico dei bambini del secondo ciclo elementare, e grazie a TIMVISION ...