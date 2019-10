Diretta Bulgaria-Inghilterra | risultato 0-1 | streaming video tv | la sblocca Rashford

Diretta Bulgaria Inghilterra/ Streaming video e tv : poker inglese all'andata : Diretta Bulgaria Inghilterra Streaming video tv: testa a testa, orario, probabili formazioni e risultato live, girone A delle qualificazioni Europei 2020.

LIVE Volley - Europei 2019 in Diretta : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia - Serbia - Francia e Polonia ai quarti - tocca a Bulgaria e Belgio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:19 SLOVENIA-UCRAINA 11-6: si insacca l’attacco di Stern da posto 2, la Slovenia sta dilagando. 22:18 Belgio-UCRAINA 16-18: arriva il break dell’Ucraina 22:17 SLOVENIA-Bulgaria 9-5: mani-out di Stern. 22:16 Belgio-UCRAINA 13-14: ace di Kidenko. 22:15 SLOVENIA-Bulgaria 8-3: parallela in extra-rotazione impressionante di Urnaut. 22:14 Belgio-UCRAINA 12-12: diagonale vincente di ...

LIVE Volley - Europei 2019 in Diretta : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia - Serbia e Francia ai quarti - tocca a Polonia - Bulgaria e Belgio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:12 SLOVENIA-Bulgaria 1-5: fase break importante con Atanasov al servizio. 21:11 Belgio-UCRAINA 8-10: gran parallela di Plotnytskyi. 21:10 Polonia-SPAGNA 19-10: muro-punto di Komenda. 21:09 SLOVENIA-Bulgaria 1-2: si insacca la palla di Atanasov. 21:07 Belgio-UCRAINA 7-6: mani-out di Van Den Dries. 21:06 Polonia-SPAGNA 16-7: ace di Bieniek, che si sta superando al servizio. 21:05 ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in Diretta : oro per la Russia nel concorso generale a squadre davanti a Giappone e Bulgaria - quinte le nostre Farfalle! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 16:31 Questa la classifica definitiva: Russia 58.700 Giappone 58.200 Bulgaria 58.000 BieloRussia 56.400 Itala 55.200 16:28 L’Azerbaijan chiude all’ottavo posto dietro anche a Israele e Cina. A questo punto i risultati sono ufficiali. 16:24 Delle tre Nazioni rimaste ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in Diretta : Giappone davanti a Bulgaria dopo la prima rotazione del Gruppo A : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:36 Conclusa la prima rotazione, questa la classifica attuale: Giappone 29.000 Bulgaria 28.800 Ucraina 28.250 Cina 27.150 Finlandia 25.550 13:25 Mancano solo Cina e Canada per concludere la prima rotazione del Gruppo A, al comando sempre Giappone e poi Bulgaria. 13:19 Primo riscontro importante! Nell’esercizio misto la Bulgaria porta a casa un 28.800 ed è due decimi dietro il ...

Diretta/ Italia Bulgaria - risultato 2-1 - streaming video Rai : vantaggio azzurro! : Diretta Italia Bulgaria, risultato live 2-1, streaming video Rai: si gioca la partita valida per la 4giornata agli Europei volley 2019.

LIVE Italia-Bulgaria 3-1 volley - Europei 2019 in Diretta : vittoria di carattere - ora la Francia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Bulgaria 3-1 21.41 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani sera per Italia-Francia. Un saluto sportivo. 21.40 Domani alle 20.30 l’Italia affronterà i rivali secolari della Francia. In palio un fondamentale primo posto nel girone che comporterebbe un tabellone più favorevole fino alla semifinale. 21.38 Zaytsev top-scorer azzurro con 21 punti e un sontuoso 73% ...

LIVE Italia-Bulgaria 2-1 volley - Europei 2019 in Diretta : 11-6 - gli azzurri tentano lo strappo finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-14 Mani fuori di Sokolov, che è rientrato. 22-13 Azione incredibile dell’Italia! Palleggio impossibile di Juantorena e mani fuori di Zaytsev! 21-13 Primo tempo di Candellaro. 20-13 Nelli entra e sbaglia nuovamente la battuta. 20-12 Parallela da fenomeno di Juantorena. Siamo ai titoli di coda. 19-12 Mani fuori di Kadankov. 19-11 Errore in battuta per la Bulgaria. 18-11 Antonov murato ...

LIVE Italia-Bulgaria 2-1 volley - Europei 2019 in Diretta : 5-1 partenza a razzo nel quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-5 Primo tempo di Piano. 8-5 Errore in battuta di Antonov, il terzo consecutivo per l’Italia. 8-4 Perentoria parallela di Zaytsev, potenza disarmante. 7-4 Esce la battuta di Zaytsev. 7-3 Muro di Antonov su Sokolov. 6-3 Esce la battuta flottante di Candellaro. 6-2 Bel pallonetto di Antonov. 5-2 Mani fuori di Skrimov. 5-1 Esce il diagonale di Sokolov! L’Italia scappa! 4-1 Primo ...

LIVE Italia-Bulgaria 2-1 volley - Europei 2019 in Diretta : sorpasso azzurro - che muri di Piano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 Petrov serve fuori. sorpasso degli azzurri! Italia-Bulgaria 2-1! 24-21 Primo tempo di Gotsev, annullato il secondo set-point. Blengini chiama time-out. In rete la battuta di Nelli. Entra Nelli per la battuta. 24-19 Diagonale titanico di Zaytsev! 23-19 Brutta ricezione di Juantorena e la Bulgaria si riavvicina. 23-18 Esce la battuta di Antonov e termina una lunga serie. 23-17 PIANO MURA ...

Diretta/ Italia Bulgaria - risultato 1-1 - streaming video Rai : siamo in parità! : DIRETTA Italia Bulgaria, risultato live 1-1, streaming video Rai: si gioca la partita valida per la 4giornata agli Europei volley 2019.

LIVE Italia-Bulgaria 1-1 volley - Europei 2019 in Diretta : 9-7 nel terzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-10 Diagonale di Zaytsev! 11-10 Parallela devastante di Sokolov. 11-9 Attacco in rete di Gotsev. 10-9 Reagisce Juantorena e questa volta non sbaglia in diagonale. 9-9 Ed ora Juantorena subisce un muro. L’italo-cubano deve reagire. 9-8 Juantorena attacca fuori un contrattacco molto importante. 9-7 Pipe di Juantorena. 8-7 Esce la battuta di Zaytsev. 8-6 Parallela di Zaytsev con ...

LIVE Italia-Bulgaria 1-1 volley - Europei 2019 in Diretta : pari azzurro con un super Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Attacco infinito, due difese allucinanti della Bulgaria. Poi bordata in diagonale di Zaytsev, indifendibile. 3-3 Ace di Giannelli, pallone sulla linea laterale sinistra. 2-3 Tocco di seconda di Giannelli. 1-3 Pallonetto in pipe di Skrimov, qui si poteva fare di più. 1-2 In rete la battuta di Seganov… 0-2 Murato il diagonale di Juantorena da Gotsev. 0-1 Si riparte con una pipe di ...

LIVE Italia-Bulgaria 0-1 volley - Europei 2019 in Diretta : 16-14 - ace di Zaytsev per il +2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-14 ACE DI Zaytsev! Primo break azzurro! 15-14 Mani fuori di Piano. 14-14 Primo tempo di Gotsev. 14-13 Primo errore in ricezione della Bulgaria e Piano la mette a terra di primo tocco. 13-13 Pipe di Juantorena. 12-13 Non riesce di un soffio una difesa da urlo di Giannelli. L’Italia è sempre sotto. 12-12 Mani fuori di Juantorena, che ancora una volta aveva ricevuto male. Che palleggio ...