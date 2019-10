Consip | slitta a novembre la decisione del gip sul rinvio a giudizio per Tiziano Renzi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Non arriverà prima dell’ottoladel giudice per le indagini disciplinari di Roma Gaspare Sturzo sulnei confronti dinell’ambito dell’inchiesta. L’udienza decisiva, prevista per oggi, è infattita alla prima settimana del prossimo mese, ovvero dopo che la Corte d’Appello si pronuncerà in merito ad una istanza di ricusazione nei confronti di Sturzo presentata dall’ex parlamentare del Pdl, Italo Bocchino accusato di corruzione e turbativa d’asta. Sturzo aveva negato l’archiviazione anche per altre posizioni nei confronti delle quali i pm di piazzale Clodio avevano chiesto di archiviare singoli capi di imputazione. Tra loro l’ex ministro Luca Lotti (accusato di rivelazione del segreto d’ufficio), il padre dell’ex premier(traffico di influenze), il generale dell’Arma Emanuele ...

