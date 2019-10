Matteo Salvini sull' immigrazione | Il nuovo governo ha ricominciano le distribuzioni

Sparatoria Trieste - Chef Rubio : “Agenti impreparati. Non mi sento sicuro”. Matteo Salvini risponde : “Non sei uno chef - sei uno stupido” : Gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita dopo una Sparatoria avvenuta ieri pomeriggio nella Questura di Trieste, a esplodere due colpi è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, ventinovenne domenicano affetto da disagio psichico. L’uomo era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata. L’episodio, come immaginabile, ha acceso l’attenzione dei media suscitando anche ...

Trieste - Matteo Salvini rabbioso per i due poliziotti uccisi in Questura : "Per gli assassini nessuna pietà" : Trieste sotto choc per la morte di due poliziotti, uccisi in una sparatoria in Questura scatenata da un rapinatore di origine straniera, sospettato di furto. Matteo Salvini, ex ministro degli Interni e leader della Lega, su Twitter ha commentato con rabbia: "Da italiano, una preghiera per i due agen

Da Salvini a Renzi : per Conte c’è sempre l’incubo Matteo : Il trait d’union tra il Conte uno e il Conte si chiama Matteo. Un nome che per il premier del governo gialloverde prima e di quello giallorosso oggi assume sempre più le sembianze di un incubo

Matteo Salvini - il grido d'aiuto di Flavia Vento : "Salvaci tu" : Dopo la dichiarazione d'amore di Francesca Cipriani, arriva Flavia Vento. Matteo Salvini sarà pure caduto ma può sempre contare su un codazzo di fan di un certo spessore. "Vai Matteo Salvini manda a casa Virginia Raggi. Emergenza rifiuti uno schifoooo salvaci tuuu! Basta fate termovalorizzati! A Rom

Matteo Salvini attacca il governo sull'immigrazione : "Andiamo a prenderli in Libia?" : "Tra un po' andremo a prenderli noi in Libia e Tunisia". Matteo Salvini torna a commentare l'ultimo sbarco, 72 migranti arrivati a Lampedusa, per il quale la Lega ha chiesto un'interrogazione parlamentari. L'arrivo infatti sarebbe stato agevolato dalla Guardia Costiera che è entrata nelle acque sar

M5s - Manuela Sangiorgi sta per lasciare : il sindaco di Imola guarda a Matteo Salvini : La campagna acquisti della Lega è inarrestabile. Alcuni passaggi al Carroccio avvengono però in maniera del tutto volontaria. Potrebbe essere il caso di Manuela Sangiorgi, sindaca grillina di Imola, ora nel mirino del Movimento. La Sangiorgi, conosciuta ai più per aver sottratto dopo 73 anni il comu

Luigi Di Maio usa i rimpatri contro Matteo Salvini : "Non ha fatto nulla - ecco il mio decreto" : A cosa si è ridotto Luigi Di Maio? A fare la brutta copia di Matteo Salvini. Il ministro degli Esteri e capo politico di un M5s in crisi di consensi perenne, ora si gioca la carta-immigrazione. Giggino nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina ha annunciato, insieme ad Alfonso Bonafede, un d

Matteo Salvini attacca : "La Guardia Costiera ha salvato immigrati in acque sar maltesi" : "Nella notte tra mercoledì 2 ottobre e giovedì 3 la Guardia Costiera italiana ha recuperato un barcone di immigrati. È vero che l'operazione è avvenuta in acque sar maltesi? Il ministro delle Infrastrutture ne era a conoscenza? Chi ha autorizzato l'intervento? Siamo di fronte al ritorno delle operaz

Litigio al Vetriolo tra Lilli Gruber e Matteo Salvini! E’ Polemica! : Scontro a Otto e Mezzo tra la conduttrice Lilli Gruber e Matteo Salvini. Le pesanti accuse della giornalista non scalfiscono minimamente il leader della lega che risponde in maniera ineccepibile! Ecco cosa è accaduto! Nella trasmissione Otto e Mezzo è scoppiato lo scontro tra la conduttrice Lilli Gruber e Matteo Salvini. Già in passato la conduttrice non si è mai dimostrata particolarmente tenera nei confronti di Salvini. La sua antipatia verso ...

Matteo Salvini chiede chiarimenti sui rapporti tra Giuseppe Conte e Guido Alpa : Al Senato, a prima firma Lucia Borgonzoni, la Lega di Matteo Salvini ha presentato il conto a Giuseppe Conte, depositando

Roberto Maroni su Matteo Salvini : "Come Bersani - perché si è fatto fregare con la crisi di governo" : Lo stesso errore di Pierluigi Bersani. È questo, secondo Roberto Maroni, il motivo per cui Matteo Salvini è finito nel sacco. "Si è fatto fagocitare dal rito romano", proprio come "il Bersani post voto del 2013", ha spiegato l'ex segretario leghista e governatore della Lombardia al fatto Quotidiano.

Matteo Salvini - l'attacco in privato : "Luigi Di Maio con me ha un problema psicologico" : "Un problema psicologico" con Matteo Salvini. Sarebbe questo il motivo per cui da settimane Luigi Di Maio evita accuratamente ogni confronto con il leader della Lega, ed è stato lo stesso Salvini a confidarlo ai suoi collaboratori stando a un retroscena del Corriere della Sera. Dopo lo scontro indir

Roberto Gualtieri all'attacco di Matteo Salvini : "Crisi di governo per non fare la manovra" : "Abbiamo ripreso l'Italia per i capelli. D'altronde la sfida di questa manovra era così ardua che Matteo Salvini ha aperto la crisi perché sapeva di non essere in grado di affrontarla". Inizia così, con un attacco al leader della Lega l'intervista di Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, al Cor

Matteo Salvini - il retroscena : sfida Renzi da Vespa perché così farà impazzire Conte di rabbia : "Raccontano che gli piacerebbe affrontare il premier Giuseppe Conte in un dibattito televisivo". Il sogno di Matteo Salvini per ora resterà tale, perché il premier (così come Luigi Di Maio) non ha alcuna intenzione di rischiare una figuraccia davanti alle telecamere. "Dunque - spiega il Corriere del