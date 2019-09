Nuova Classifica WTA – Ashleigh Barty al top per la 3ª settimana | Camila Giorgi unica

Ranking ATP – Top ten invariata - Berrettini in corsa per il Masters : la Nuova Classifica maschile : Djokovic saldamente in vetta alla classifica mondiale, Berrettini ad un passo dal Masters: il nuovo Ranking ATP Rimane invariata la top ten del Ranking ATP: Novak Djokovic comanda per la 46ª settimana consecutiva, con un margine di 600 punti su Nadal. Terzo Federer, seguito da Medvedev e Thiem. Appena fuori dalla top ten si conferma Fabio Fognini, che si ritrova due posizioni più giù il connazionale Berrettini. Il romano, 13° in classifica ...

Formula 1 – Hamilton allunga in testa - Leclerc aggancia Verstappen : la Nuova Classifica piloti dopo il Gp di Singapore : Il pilota britannico chiude davanti a Bottas e porta a 65 il suo vantaggio in classifica, in terza posizione appaiati Leclerc e Verstappen Lewis Hamilton continua ad avvicinarsi al sesto titolo mondiale, il pilota britannico chiude quarto il Gran Premio di Singapore ma allunga sul proprio compagno di squadra, distante ben 65 punti in classifica. Al terzo posto Leclerc appaia Verstappen grazie al secondo posto di oggi, mentre Vettel ...

MotoGp – Marquez ad un passo dalla vittoria - in Thailandia il primo match point : la Nuova Classifica piloti dopo il Gp di Aragon : Marquez si gioca in Thailandia il primo match point: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon Marc Marquez imprendibile ad Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè al Motorland, aggiudicandosi senza difficoltà la sua gara di casa. Marquez si è lasciato alle spalle un eccezionale Andrea Dovizioso, autore di una fantastica rimonta dal decimo posto e Jack Miller, che sul finale è riuscito a beffare Maverick ...

Ranking Fifa - l’Italia guadagna una posizione : la Nuova classifica : Ranking Fifa – L’Italia sale in 15esima posizione. E’questo il verdetto dopo le recenti gare di qualificazione ad Euro 2020. Nonostante gli ottimi risultati la Nazionale guidata da Roberto Mancini guadagna soltanto una posizione. La Fifa ha reso nota la classifica del Ranking delle nazionali. Al primo posto si conferma il Belgio. La Francia, campione del Mondo, opera il controsorpasso sul Brasile, Inghilterra quarta. ...

Ranking WTA – Tutto invariato nelle prime dieci posizioni - Camila Giorgi perde due posizioni : la Nuova classifica : Nella top ten non cambiano le posizioni, al contrario Camila Giorgi perde due posti e diventa 54ª Non si registrano variazioni di sorta nella classifica WTA, che vede al numero uno Ashleigh Barty per la seconda settimana (la nona complessiva). Dietro l’australiana resta Karolina Pliskova staccata di 86 punti, con alle spalle l’ucraina Elina Svitolina. Lapresse Quarta piazza per Naomi Osaka, seguita da Bianca Andreescu e da ...

Vuelta di Spagna – E’ quasi fatta per Primoz Roglic - la Nuova Classifica generale dopo la 18ª tappa : Il corridore sloveno chiude al secondo posto la diciottesima tappa dietro Higuita, aumentando il proprio vantaggio sui propri rivali Primoz Roglic vede ormai la linea del traguardo, il corridore della Jumbo-Visma ha ormai le mani sulla Vuelta di Spagna 2019, quando ormai mancano tre tappe alla fine. Lo sloveno aumenta il vantaggio sui suoi inseguitori dopo la diciottesima tappa, guadagnando 2 secondi su Valverde e oltre un minuto su ...

Vuelta di Spagna – Cambia il primo inseguitore di Roglic - la Nuova Classifica generale dopo la 17ª tappa : Lo sloveno tiene la Maglia Rossa dopo la diciassettesima tappa, perdendo però oltre cinque minuti da Quintana, che balza così al secondo posto Cambia il primo inseguito di primoz Roglic dopo la diciassettesima tappa della Vuelta di Spagna, alle spalle dello sloveno infatti c’è adesso Nairo Quintana, riuscito a guadagnare oltre cinque minuti sul traguardo di Guadalajara. Una rimonta pazzesca quella del colombiano, rivitalizzatosi dopo ...

Vuelta di Spagna – Valverde non impensierisce Roglic : la Nuova Classifica generale dopo la 16ª tappa : Nemmeno nella sedicesima tappa lo spagnolo riesce a riaprire il discorso per la prima posizione, rimanendo a quasi tre minuti dallo sloveno Primoz Roglic viaggia spedito verso la vittoria della Vuelta di Spagna, cominciando l’ultima settimana con una buonissima prestazione che non permette a Valverde di accorciare. Lo sloveno infatti tiene a bada il campione del mondo in carica nella sedicesima tappa, rimanendo in testa alla ...

La Nuova Classifica WTA dopo gli US Open : vola Andreescu! Barty torna n°1 - crolla Osaka : Bianca Vanessa Andreescu vince gli US Open femminili e raggiunge la top 10, la campionessa uscente Naomi Osaka crolla al 4° posto, Barty è di nuovo n°1: la nuova Classifica WTA Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. La nuova Classifica WTA cambia volto dopo gli US Open. La nuova campionessa, Bianca Vanessa Andreescu, è entrata per la prima volta in top 10 grazie al ...

La Nuova Classifica ATP dopo gli US Open : Nadal stacca Federer e accorcia su Djokovic - best ranking Berrettini : Rafa Nadal vince gli US Open e accorcia su Novak Djokovic, Federer perde terreno alle loro spalle: la nuova Classifica ATP dopo lo Slam americano Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale maschile. La nuova Classifica ATP dopo la conclusione degli US Open vede ancora Novak Djokovic al comando. Il tennista serbo però, non è riuscito a difendere i punti conquistati con la vittoria degli ...

Formula 1 - Mercedes sempre più vicina al titolo iridato : la Nuova Classifica Costruttori dopo il Gp di Monza : Il team di Brackley aumenta ulteriormente il vantaggio sulla Ferrari nei Costruttori, portandolo a ben 154 punti La Mercedes procede spedita verso l’ennesimo titolo mondiale Costruttori della propria carriera, il team di Brackley infatti aumenta il proprio vantaggio sulla Ferrari dopo il Gran Premio di Monza, nonostante la vittoria di Leclerc. Il Cavallino paga lo zero di Sebastian Vettel, scendendo a -154 punti dai rivali, un gap ...

Vuelta di Spagna – Roglic difende la Maglia Rossa nelle Asturie - la Nuova Classifica generale dopo la 15ª tappa : Il corridore sloveno mantiene il vantaggio su Valverde, difendendo la Maglia Rossa anche nella complicata quindicesima tappa La quindicesima tappa della Vuelta di Spagna non modifica la classifica generale, con la Maglia Rossa che rimane saldamente sulle spalle di Primoz Roglic. Lo sloveno taglia il traguardo del Santuario del Acebo in ottava posizione, mantenendo dunque invariato il vantaggio su Valverde. Lo spagnolo segue a 2 minuti e 25 ...

Formula 1 - Leclerc vince a Monza e scavalca Vettel : la Nuova Classifica piloti dopo il Gp di Monza : Il pilota monegasco sorpassa Vettel al quarto posto della classifica, portandosi a meno tre da Verstappen: in testa sempre Hamilton, con Bottas alle calcagna E’ la giornata di Charles Leclerc, momenti che il pilota della Ferrari non dimenticherà mai nella vita. Il monegasco vince il Gran Premio di Monza al primo tentativo al volante di una ‘Rossa’, dando dimostrazione di forza e di coraggio. Una gara intera passata a ...

Vuelta di Spagna – Primoz Roglic fa il vuoto a Pau : la Nuova Classifica generale dopo la decima tappa : Lo sloveno sale al comando della classifica generale della Vuelta, precedendo Valverde e Miguel Angel Lopez: Quintana scala in quarta posizione Primoz Roglic è il nuovo leader della Vuelta di Spagna dopo la decima tappa, la cronometro da Jurançon a Pau vinta senza problemi davanti a Bevin e Cavagna. Lo sloveno si prende così la maglia rossa, rifilando 1’52” di vantaggio ad Alejandro Valverde e 2’11” a Miguel Angel ...