Esplosione in una fabbrica di cannabis light | fiamme alte 10 metri e operai feriti

Milano - Esplosione in una fabbrica a Trezzano sul Naviglio : 3 operai feriti - uno in codice rosso : Un’esplosione si è verificata nei capannoni di una ditta a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Ci sono almeno 3 operai feriti, uno dei quali in codice rosso. Sul posto sono giunti un’eliambulanza, due automediche e altri 5 mezzi del 118, oltre ai vigili del fuoco. L’incidente si è verificato poco prima delle 16 – secondo Milanotoday – all’interno della fabbrica Tree of Light, che produce cannabis ...

Una Vita anticipazioni dal 22 al 28 settembre : un’Esplosione e un omicidio : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Samuel inaugura la Galleria Alday e Silvia uccide Blasco Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che, per simulare un furto in casa, giustificando così la pugnalata che gli ha inferto Blanca, Samuel nasconde gioielli e denaro. Leonor, però, appare subito sospettosa sull’improvvisa fuga di Blanca e Diego. […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 22 al 28 settembre: ...

Anticipazioni Una Vita di fine settembre : Samuel resta senza un soldo dopo l'Esplosione : Grandi novità attendono i telespettatori di Una Vita nelle puntate che andranno in onda dal 22 al 28 settembre. In tale periodo, infatti, avverrà un salto temporale di qualche mese che segnerà ufficialmente l'inizio della nuova stagione, incentrata sulle vicende di Lucia Alvarado e Padre Telmo. La cugina 'acquisita' di Celia vedrà qualcosa di sconvolgente pochi attimi prima dell'esplosione che distruggerà la Galleria Alday e che le farà aprire ...

Pavia : Arpa - nessuna alterazione dell'aria dopo Esplosione : Milano, 17 set. (AdnKronos) - Non c'è nessuna alterazione significativa nell'aria dopo l'esplosione di stamani in un impianto di gassificazione all'Eni di Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia. Lo rileva l'Apa Lombardia. "Arpa Lombardia -si sottolinea in una nota - ha controllato i dati dis

Pavia - Esplosione di una raffineria Eni a Sannazzaro dè Burgondi. Il Comune : “Nessun ferito” : Una esplosione si è verificata questa mattina alle 6.35 alla raffineria Eni di Sannazzaro dè Burgondi in provincia di Pavia. Dal luogo si è alzata una colonna di fumo. Sul posto le squadre interne anti incendio vigili del fuoco, forze di polizia e tecnici dell’Ats per iniziare il monitoraggio dell’aria. Secondo quanto si è appreso l’esplosione seguita dalle fiamme si è sviluppata nell’isola 7 della raffineria. Sul proprio sito il Comune ...

Esplosione in una fabbrica di materiale plastico : lingue di fuoco e colonna di fumo nero. Il prefetto : «Rimanere in casa» : Un violento incendio è divampato alla Igs, un'azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono...

Roma - Esplosione in una palazzina a Tor Lupara : grave un 32enne : Lo scoppio ha provocato il crollo parziale della struttura. La vittima avrebbe provocato volontariamente la deflagrazione lawsciando il gas aperto

Anticipazioni Una Vita : Telmo salva Lucia durante l’Esplosione della Galleria Alday : La terza stagione di Una Vita si avvia a piccoli passi verso la conclusione in Italia. Nelle prossime settimane, Blanca e Diego dovranno affrontare ancora diversi problemi a causa dei nuovi intrighi di Samuel. Quest'ultimo sarà la causa scatenante della malattia di Moises ma alla fine tutto andrà per il meglio e i due protagonisti potranno così tirare un sospiro di sollievo. Lasceranno quindi il quartiere, iniziando una nuova Vita lontano dalle ...

In Mali 14 persone che si trovavano a bordo di un pullman sono morte per l’Esplosione di una mina : In Mali quattordici persone sono state uccise e otto sono state ferite nell’esplosione di una mina su una strada: le vittime si trovavano su un pullman diretto da Douentza, nel centro del paese, a Gao, più a est. Le caratteristiche dell’esplosione sono

Una Vita - trame : Liberto operato d'urgenza dopo un'Esplosione - Rosina disperata : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato di Aurora Guerra giunto alla quinta stagione in Spagna. Nelle puntate in onda a breve su Canale 5, i telespettatori assisteranno ad una nuova tragedia. Ebbene sì, durante l'inaugurazione della Galleria degli Alday, un'esplosione provocherà morte e distruzione. Se Lucia Alvarado verrà salvata Padre Telmo, Trini Crespo e Liberto Seler subiranno le conseguenze maggiori. Entrambi ...

Una Vita anticipazioni : Esplosione ad Acacias - cosa succede a SAMUEL? : A Una Vita, subito dopo la fuga di Diego (Ruben De Eguia) e Blanca (Elena Gonzalez) da calle Acacias con il piccolo Moises, il perfido Samuel Alday (Juan Gareda) dovrà rivedere tutta la sua esistenza e, avvalendosi dell’aiuto di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), investirà tutto il suo patrimonio nell’edificazione della galleria d’arte Alday. La nuova storyline, come spesso capita nella telenovela, verrà però scandita da numerosi ...

Stromboli - paura sull'isola per una nuova fortissima Esplosione. L'esperto : "Rischio tsunami" : Dalla Sicilia arrivano immagini impressionanti. Lo Stromboli, il vulcano situato nell'omonima isola dell'arcipelago delle Eolie, ha eruttato poco dopo mezzogiorno. I testimoni raccontano che l'esplosione, che ha rilasciato cadere sabbia e cenere, oltre ad altri materiali vulcanici, è stata preceduta