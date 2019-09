Renzi | i 12 senatori che lo seguono dal Pd Conzatti da Fi a Italia Viva

Chi sono i deputati e i senatori che hanno seguito Matteo Renzi in Italia Viva : La squadra di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi dopo la scissione dal Pd, inizia a definirsi. sono stati già resi noti ufficiosamente i nomi di 13 senatori che seguiranno l'ex presidente del Consiglio nella sua nuova avventura politica, mentre alla Camera la conferma è arrivata per circa una quindicina di esponenti. Ma se ne attendono altri.Continua a leggere

Con Renzi 12 senatori Pd e una di FI : 16.48 Sono al momento 13 i senatori pronti ad entrare in Italia Viva. In 12 lasciano il Pd cambiando anche gli equilibri nelle commissioni. Sarà con Renzi Teresa Bellanova, attuale ministro per le Politiche Agricole. E arrivano Francesco Bonifazi, Eugenio Comincini,Leonardo Grimani,Giuseppe Cucca,Davide Faraone,Nadia Ginetti,Ernesto Magorno,Laura Garavini,Mauro Maria Marino,Daniela Sbrollini,Valeria Sudano. Entra anche l'azzurra Donatella ...

Matteo Renzi - i nomi dei dodici senatori che lasciano il Pd per Italia Viva : Sono dodici i senatori che hanno comunicato stamattina 18 settembre l'addio al gruppo Pd di Palazzo Madama per unirsi a Italia Viva di Matteo Renzi. Si tratta di Francesco Bonifazi, Teresa Bellanova, Ernesto Magorno, Laura Garavini, Eugenio Comincini, Davide Faraone, Valeria Sudano, Nadia Ginetti, L

Da Bonifazi a Cucca - dalla Garavini alla Sudano : chi sono i 12 senatori che vanno con Renzi. A Palazzo Madama determinanti per il Conte 2 : E’ al Senato che Matteo Renzi gioca la prima partita fondamentale per dare un senso e un peso al progetto, o come la chiama lui “sfida”, di Italia Viva. Qui il governo Conte 2 ha dieci senatori di margine per avere la maggioranza. Attualmente sono 12 i parlamentari che hanno comunicato stamattina l’addio al gruppo Pd di Palazzo Madama per unirsi a Italia viva. Si tratta di Francesco Bonifazi, Matteo Renzi, Teresa ...

Renzi : «Nuovo partito si chiamerà Italia Viva. Con noi 25 deputati e 15 senatori». E sfida Salvini a duello tv : «Ci chiameremo Italia viva». Lo annuncia Matteo Renzi dopo l'annuncio della dipartita dal Pd. «Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva», ha detto a...

Renzi annuncia la scissione dal PD<br> Con lui 20 deputati e 10 senatori : Fonti solitamente affidabili, tra cui l'Ansa, ne sono ormai certe: Matteo Renzi annuncerà la scissione dal PD con una intervista a la Repubblica in edicola domani (in realtà tra poche ore) e in serata da Bruno Vespa a Porta a Porta. Intanto già questa sera, di ritorno da Londra, chiamerà il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per dargli la notizia della formazione dei nuovi gruppi parlamentari che, in ogni caso, saranno "fedeli" al ...

Domani i senatori del Pd voteranno contro il governo Conte-Salvini-Di Maio - ha detto Renzi : "Certo che sì". Cosi' l'ex-segretario del Pd, Matteo Renzi, a Studio Aperto, risponde a chi gli chiede se voterà contro il governo Conte, Domani in Senato, in caso di un'eventuale sfiducia al premier. "Noi - ha aggiunto - votiamo contro il governo Conte-Salvini-Di Maio che ha messo in ginocchio l'Italia. Noi votiamo perché vada a casa". E a chi gli chiede se con "noi" intenda dire i renziani o i senatori del Pd, Renzi risponde "noi senatori del ...

