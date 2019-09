In arrivo un hotel a tema esports ad Osaka | Giappone

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il prossimo aprile verrà aperto uno specialein, precisamente nel distretto Nipponbashi ad. La struttura avrà il nome diE-Zone Cyberspace (in inglese) e sarà il primo nel suo genere.Stando ai primi rapporti, l'avrà nove piani (incluso lo scantinato), i primi tre saranno dedicati al gaming, con 70 PC di fascia alta pronti per essere utilizzati dagli ospiti mentre i restanti vanteranno delle camere da letto con PC incluso. La struttura sarà dedicata sia a chi è nuovo del mondo esport ma anche a chi ci sguazza da diverso tempo, purtroppo al momento non ci sono informazioni circa i prezzi per i vari servizi.A proposito, sapevate che è già cominciata la prima fase dell'Adidas Final Games? L'appuntamento è in tutti gli store Adidas di Milano, dove i fan degli youtuber Cicciogamer89 e Rekins potranno confrontarsi per sostenere il proprio gamer ...

