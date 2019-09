Taekwondo | Grand Prix Chiba 2019 | Laura Giacomini e Maristella Smiraglia eliminate al

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) Si è aperto oggi il Worlddi(Giappone). Nella prima giornata di gare sono andati in scena i combattimenti di tre categorie di peso, con due azzurre in gara, che non sono però riuscite a lasciare il segno. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni. Nei +67 kgsono stateentrambe al primo turno, sconfitte rispettivamente 14-1 dalla cinese Pan Gao e 10-2 dalla messicana Briseida Acosta. Successo invece della cinese Shuyin Zheng, che batte in finale al Golden Point la britannica Bianca Walkden, mentre completano il podio la messicana Maria Espinoza e l’uzbeka Svetlana Osipova. Nei -57 kg vittoria della turca Hatice Kubra Ilgun, che ha la meglio per 4-3 in una finale molto equilibrata contro la marocchina Nada Laaraj. Al terzo posto si piazzano invece la tailandese Phannapa Harnsujin e la russa Tatiana ...

