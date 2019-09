L' oroscopo settimanale sino al 22 settembre | da Ariete a Vergine | Gemelli ' voto 10'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) L'dal 16 al 222019 è arrivato puntuale al solito incontro con l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni in calendario. In osservazione la penultima settimana del mese corrente rapportata nel frangente ai soli primi sei segni zodiacali. Pertanto a fare da splendida cornice al tutto i simboli relativi ad, Toro,, Cancro, Leone e. Prima di andare al nocciolo della questione ci preme mettere in evidenza i segni baciati dalla fortuna nella settimana in oggetto. Allora diciamo pure che ad avere massima protezione da parte degli astri sono i nativi dei Pesci (10), meritatamente al primo posto grazie ad una superba Luna nel segno. In splendida forma anche gli amici del Toro (9) e del Cancro (8), quasi alla pari in termini di positività....

