USA | nuovo morto per la “malattia del sonno” | virus trasmesso da una zanzara

Scoperto nuovo ceppo di batteri : caUSA scarlattina - mal di gola e può innescare la sepsi : Un team di scienziati guidati dall’Imperial College di Londra ha Scoperto in Gran Bretagna un nuovo ceppo di batteri streptococcici del gruppo A. Questo super-bug è noto per causare scarlattina, infezioni alla gola e – in casi molto rari – una malattia invasiva che può innescare la sepsi. Il team di ricerca, che ha studiato i ceppi batterici fino al 2016, descrive i risultati su ‘The Lancet Infectious Diseases’. ...

Caso Neymar - nuovo colpo di scena! La modella accUSAtrice finisce nei guai : accuse di frode - calunnia ed estorsione : Najila Trindade Mendes de Souza, la modella che ha accusato Neymar di stupro, finisce nei guai con la legge: la donna accusata di frode procedurale, calunnia ed estorsione Basta davvero poco per passare da accusatrice ad accusata. Lo ha imparato a sue spese Najila Trindade Mendes de Souza, la modella brasiliana che nei mesi scorsi ha accusato Neymar di stupro. La donna non è riuscita a portare prove evidenti dell’avvenuta molestia ...

Madonna : durante i concerti del nuovo tour non si potranno USAre i cellulari : V-I-E-T-A-T-O The post Madonna: durante i concerti del nuovo tour non si potranno usare i cellulari appeared first on News Mtv Italia.

Migranti : nuovo sbarco autonomo a LampedUSA - in 13 su un barchino : Lampedusa, 9 set. (AdnKronos) - nuovo sbarco autonomo a Lampedusa. Intorno alle 9.30 sono arrivate sull'isola 13 persone originarie della Tunisia a bordo di un barchino di legno. Tra loro una donna e 4 minori non accompagnati, come scrive su Twitter Mediterranean Hope.

Teresa Bellanova replica alle critiche : “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo”. E poi rilancia con un nuovo look : una blUSA a pois : “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna. #qualcosadiblu”. Ha risposto così su Twitter la neo ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, agli haters che l’hanno attaccata per l’abito da lei indossato giovedì in occasione della cerimonia per il giuramento al Quirinale. Dopo poche ore la dem ha poi rilanciato con ...

Lamorgese - il nuovo ministro dell'Interno che non USA (ancora) i social : Luciana Lamorgese, nuovo ministro dell'Interno, ha probabilmente uno dei compiti più difficili del nuovo governo a guida Conte: prendere il posto di Matteo Salvini e fare i conti con le ultime scelte politiche fatte dall'ex inquilino del Viminale. Del resto conosce bene quegli uffici per aver lavorato insieme ad Alfano, che la chiamò dopo la vicenda Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov che ...

Mediaset - con Mfe chiUSA la più importante operazione nel mondo delle tv. Si profila nuovo scontro legale con Vivendi : Mentre a Roma ha preso forma il nuovo governo Pd-M5s, la famiglia Berlusconi chiude il cerchio sulla più importante operazione finanziaria mai realizzata nel mondo italiano delle tv. Fra le proteste del socio francese Vivendi, l’assemblea dei soci Mediaset ha dato l’ok al progetto MediaForEurope (MFE), la nuova cassaforte che riunirà tutti gli asset italiani e stranieri del Biscione. Con questa mossa, la famiglia Berlusconi trasloca ...

Sbarchi - il sindaco di LampedUSA : «Chiediamo aiuto al nuovo governo» : Lampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreYosef, 25 anni, eritreoSabah, sirianaSalomon, 28, eritreoAhmed, sirianoFanus, 25 anni, eritreaAmamel, 34, eritreoArrivano a tutte le ore. All’alba quando il cielo sull’isola di Lampedusa è ...

Nuovo sbarco migranti a LampedUSA - ancora ferma al largo nave Mare Jonio : ancora uno sbarco autonomo di migranti, a Lampedusa, mentre intanto resta ancora ferma a poche miglia al largo la nave Mare Jonio

Migranti : nuovo sbarco autonomo a LampedUSA - decine di maghrebini su barca a legno (2) : (AdnKronos) - Sono circa 70 i Migranti sbarcati questa mattina a Cala Spugne, sull'isola di Lampedusa. In un video si vedono i maghrebini, soprattutto tunisini, che tentano di raggiungere la riva subito dopo il loro arrivo. Adesso i Migranti sono stati trasferiti dalla Guardia di Finanza e dai Carab

Migranti : nuovo sbarco autonomo a LampedUSA - decine di maghrebini su una barca in legno : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - nuovo sbarco autonomo sull'isola di Lampedusa dove pochi istanti fa sono arrivati, a cala Spugne, decine di maghrebini, soprattutto tunisini, a bordo di una imbarcazione in legno. Lo sbarco avviene mentre a poche miglia di distanza la nave Mare Jonio di Mediterranea con

