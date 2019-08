Brexit | il governo britannico chiederà alla regina sospensione attività del parlamento

Il governo britannico sta preparando un piano per sospendere il parlamento in modo che non possa interferire con Brexit - dice l’Observer : Alcune email scambiate da consiglieri del governo britannico di Boris Johnson e viste dal domenicale Observer mostrano che il governo ha chiesto pareri legali sulla fattibilità di un piano per sospendere i lavori parlamentari per cinque settimane, in modo da impedire al

Brexit - il dossier segreto del governo britannico : “Gravi carenze di cibo - farmaci e carburante se si esce dall’Ue senza accordo” : Scarsità di cibo, farmaci e carburante. Confine rigido con l’Irlanda, caos nei porti, difficoltà per i viaggiatori britannici negli aeroporti, aumento della tensione sociale. È questo il futuro della Gran Bretagna secondo lo studio del governo britannico sull’impatto di una Brexit senza accordo. Il rapporto, pubblicato dal Sunday Times, secondo una fonte di Downing Street è stato diffuso da un ex ministro proprio alla vigilia del primo ...

Brexit - Londra sotterra leggi Ue. Ma il governo prevede scenario da dopoguerra : Boris Johnson procede a passi decisi verso la Brexit, sebbene tra i parlamentari covi una rivolta contro il premier britannico e lo stesso governo preveda uno scenario da dopoguerra per il giorno dopo il 31 ottobre, data fissata per l'uscita di Londra dall'Unione europea. Il governo britannico ha emesso un decreto che mette fine dal prossimo 31 ottobre a tutte leggi dell'Ue in vigore nel paese. Si tratta di un passaggio burocratico, dal ...

Brexit - trapela il dossier del governo : in caso di “No deal” scarsità di cibo e farmaci : Un’analisi del governo britannico avverte del possibile impatto di una Brexit “No deal“, cioè senza accordo: potrebbe comportare scarsità di cibo, farmaci e carburante. Il ministro Michael Gove ha commentato il rapporto “Yellowhammer” definendolo come “lo scenario peggiore” e affermando che l’esecutivo sta facendo “passi molto importanti” per rafforzare la pianificazione legata al ...

Brexit - cosa possiamo aspettarci dal governo di Boris Johnson : Boris Johnson si è appena insediato come primo ministro del Regno Unito. Ma la sua presenza a Downing Street ha già iniziato a farsi sentire, complicando - ulteriormente -...

L’addio di May dopo 21 anni sui banchi del governo - da “nuova Thatcher” a crisi Brexit : Era stata eletta per unire un Partito conservatore spaccato e per traghettare il Regno Unito alla Brexi, ma dopo tre anni Theresa May ha lasciato definitivamente Downing Street e la guida dei Tory con un bilancio ampiamente in rosso. La 62enne ex ministro dell'Interno, seconda donna a guidare il governo britannico dopo Margaret Thatcher, non e' mai riuscita a creare un 'feeling' con il Paese a parte rari momenti come lo sgraziato balletto sulle ...