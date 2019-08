Bomba d' acqua sull' aquilano | black aut elettrici ed allagamenti in città e disagi nella

Maltempo - Lombardia : vento e Bomba acqua : 10.06 Danni e disagi per il Maltempo in alcune zone della Lombardia. Nella Bassa Bresciana il vento ha scoperchiato i tetti di alcune case e aziende,e abbattuto alberi. Una bomba d'acqua,accompagnata da forti raffiche di vento, ha investito Lodi, mentre una frana incombe in Valchiavenna, in provincia di Sondrio, dove 20 persone sono state evacuate.

Torino - Bomba d’acqua : alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Allerta gialla per le prossime ore : Violenta bomba d'acqua a Chieri, in provincia di Torino, dove è bastata appena un'ora di pioggia torrenziale per mettere in ginocchio la città: una tempesta di grandine, acqua e vento che ha allegato le strade e scoperchiato diversi palazzi. Resta anche per le prossime ore l'Allerta gialla su numerose zone del Piemonte.Continua a leggere

Maltempo - Bomba d’acqua nel Vicentino : fango invade Piovene Rocchette. FOTO : Maltempo, bomba d’acqua nel Vicentino: fango invade Piovene Rocchette. FOTO Un fiume di detriti, dopo la forte pioggia caduta sul monte Summano, ha invaso le strade del paese. Alcune persone sono rimaste bloccate dentro casa e sono state soccorse dai vigili del fuoco. Non ci sono feriti. Temporali e grandinate in tutta la ...

Maltempo Veneto - Bomba d’acqua - grandinate e colate di fango nel Vicentino : gente soccorsa in casa [FOTO e VIDEO] : Forte Maltempo nel Vicentino. Bombe d’acqua e colate di fango e sassi hanno colpito oggi la provincia di Vicenza. Situazione difficile in particolare a Piovene Rocchette, dove da un bacino formato dalla forte pioggia sul monte Summano, si è scaricato un fiume di detriti che ha invaso le strade del paese, bloccando alcune case. Gli occupanti anziani delle abitazioni sono stati raggiunti e soccorsi dai vigili del fuoco. Non si registrano ...

Spagna - ciclisti corrono sotto una Bomba d’acqua : clamorosa caduta con “tuffo” in una pozza [VIDEO] : La recente ondata di maltempo che ha colpito parte dell’Europa dopo la potente ondata di caldo africano, ha prodotto fenomeni meteo intensi e disagi in tutte le zone colpite. In Francia, gli organizzatori del Tour de France hanno deciso di annullare una tappa per le forti grandinate e le frane che si sono verificate al passaggio dei corridori in Val d’Isere. Non è andata altrettanto bene ad un gruppo di ciclisti categoria junior che stava ...

?Maltempo - fine del grande caldo : Bomba d'acqua nel Fiorentino - ?crollata parte del tetto del Duomo di Verona : La perturbazione numero 7 mette fine al grande caldo: oggi rischio di forti temporali, grandinate e locali nubifragi al Nord e in Toscana, domenica anche al Centro e in Campania. Domani il caldo si...

Maltempo - violenti temporali al Nord : Bomba d’acqua a Torino - alberi precipitano sulle auto. Strage di pecore in val Rendena [FOTO] : Un violento nubifragio ha colpito Torino nella notte, con pioggia torrenziale, grandine e forte vento. Ha iniziato a piovere poco dopo le 21:00 e in centro città sono caduti 62mm di pioggia, con temperatura crollata in pochi minuti a +19°C. Segnalati allagamenti alla periferia Nord; un albero eècaduto in corso Giulio Cesare su un’auto in sosta. Disagi anche nel basso Canevese, in particolare a Ciriè e a Venaria. Numerose le chiamate ai ...

Maltempo - Bomba d’acqua : allagamenti - strade come fiumi e auto trascinate in mare : Paurosa bomba d’acqua nella giornata di lunedì, 15 luglio 2019, ad Avola, cittadina del libero consorzio comunale di Siracusa, in Sicilia. Nel pomeriggio un violento temporale in pochi minuti si è abbattuto sulla città riversando al suolo una enorme quantità di acqua che ha trasformato le strade in veri e propri torrenti. Allagati scantinati e sottopassi in diverse zone della città, con gravi disagi alla circolazione e alla popolazione ...

Pescara sott'acqua : violenta grandinata/ Video : città "Bombardata" - fulmine in strada : Pescara sott'acqua: violenta grandinata e fortissimo nubifragio. Video: città "bombardata" e un fulmine cade in strada, emergenza anche in ospedale.

Bomba D'ACQUA E NUBIFRAGI A MILANO/ Previsioni e allerta meteo : grandinate in Brianza : BOMBA D'ACQUA e NUBIFRAGI a MILANO: Previsioni e allerta meteo. grandinate in Brianza e a Lecco, caldo africano in archivio con l'arrivo di aria fresca.