MotoGp – Marquez non si sbilancia a Silverstone | “il nostro obiettivo è portare punti per

Marc Marquez MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Non sarà facile vincere - il nuovo asfalto sarà un’incognita” : Marc Marquez è pronto e carico per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend di Silverstone. Il campione del mondo in carica è sempre più vicino al suo sesto titolo nella classe regina (il quarto consecutivo) ma è reduce dalla sconfitta del Red Bull Ring contro Andrea Dovizioso e sicuramente la voglia di rifarsi sarà immensa, ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : a Silverstone riparte il duello Marquez-Dovizioso - ma occhio Yamaha e Suzuki : Con ancora negli occhi lo splendido duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez nel corso del Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP, il Circus si trasferisce più a nord, in Inghilterra, più precisamente nel Northamptonshire, per il Gran Premio di Gran Bretagna. Siamo giunti al 12esimo appuntamento della stagione e, quindi, a otto fine settimana dalla conclusione. Marc Marquez sbarca a Silverstone con un margine di ben 58 punti su Andrea ...

MotoGp - Dovizioso lancia la sfida a Marquez : “Silverstone non premia la Ducati - ma possiamo essere veloci” : Il pilota Ducati ha parlato in vista del Gran Premio di Silverstone, esprimendo le proprie sensazioni sulla gara inglese La vittoria ottenuta in Austria è ormai alle spalle, Andrea Dovizioso si concentra sul prossimo appuntamento di Silverstone, dove la Ducati sarà chiamata ad un’altra prova di forza. AFP/LaPresse Serve vincere per poter ridurre il gap da Marc Marquez, autentico dominatore di questa prima metà di stagione. Con il ...

Marc Marquez MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “In passato ho avuto sfortuna - sono fiducioso per la gara” : Marc Marquez sta ancora smaltendo la delusione per la sconfitta subita ormai due settimane fa in occasione del GP d’Austria, il sorpasso operato da Andrea Dovizioso all’ultima curva ha scalfito il morale dello spagnolo che comunque si presenta a Silverstone saldamente al comando della classifica generale del Mondiale MotoGP con ben 58 punti di vantaggio sul forlivese. Il Campione del Mondo in carica cercherà naturalmente un pronto ...

MotoGp – Marquez si lascia il passato alle spalle : “Silverstone? Abbiamo faticato - ma adesso…” : Marc Marquez positivo e fiducioso in vista del nuovo weekend di gara: le parole dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp di Gran Bretagna Dopo una settimana di pausa a seguito delle fatiche del Gp d’Austria, i piloti della MotoGp sono pronti a tornare in pista e lo faranno a Silverstone, per un nuovo appassionante weekend di gara. Marc Marquez andrà sicuramente a caccia del riscatto dopo l’amara sconfitta del Red Bull ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : numeri - statistiche e curiosità. Valentino Rossi primatista con 8 successi - record della pista a Marc Marquez : Dodicesima tappa della stagione ormai alle porte per il Motomondiale, che fa tappa a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019. C’è Grande attesa in classe regina per un nuovo capitolo della bella rivalità tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso, sfociata nell’ultimo appuntamento in Austria in un meraviglioso duello per la vittoria che alla fine ha premiato il forlivese. Dovizioso si presenta in Inghilterra con 58 punti da ...

MotoGp - le rivelazioni di Silvio Fratesi : “Valentino Rossi è diventato ancora più famoso grazie a Marquez” : Il numero uno dei Fan Club del Dottore ha parlato della popolarità del pesarese, sottolineando come sia cresciuta grazie a Marquez La lunga intervista concessa da Valentino Rossi ai microfoni di Radio Rai Uno è stata un’opportunità per far luce sugli obiettivi del Dottore, deciso a proseguire la sua carriera anche nella pRossima stagione. AFP/LaPresse Oltre al nove volte campione del mondo, sono intervenuti nella puntata di ...

Quanto guadagnano i piloti di MotoGp? La classifica degli stipendi 2019. Marc Marquez il più ricco davanti a Valentino Rossi! 3° Dovizioso : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, quaranta primavere e non sentirle, desideroso di ...

MotoGp – Marquez e Dovi - l’inedito discorso post gara in Austria : “chiudevi il gas eh - bastardo” : Marquez vs Dovizioso: la conversazione post Gp d’Austria dei due piloti che hanno regalato emozioni pure col duello al Red Bull Ring Spettacolo puro domenica scorsa al Red Bull Ring con la gara di MotoGp che ha visto Marquez e Dovizioso protagonisti di un duello da favola, al termine del quale è stato il forlivese della Ducati ad avere la meglio. Una lotta appassionante che ha regalato adrenalina pura. Al termine della gara prima e ...

MotoGp - Mondiale 2019 : è Fabio Quartararo l’unico anti-Marquez credibile per i prossimi anni? : Il Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP è riuscito a riaccendere i cuori dei tantissimi tifosi italiani grazie allo straordinario spettacolo offerto in pista da Andrea Dovizoso e Marc Marquez, con il ducatista abile a prevalere all’ultima curva ritrovando in tal modo il sorriso ed interrompendo il più lungo digiuno di vittorie da quando aveva trovato la prima in sella al mezzo di Borgo Panigale a Sepang 2016. Lo spettacolo del Red ...

MotoGp – Maverick Vinales sincero : “non sono io il rivale di Marc Marquez” : Maverick Vinales in sella ad una Yamaha che non permette di fare grandi previsioni: qualifiche e gara sono spesso in contrasto e lo spagnolo non crede di rientrare nel lotto dei rivali di Marc Marquez Una Yamaha incostante, che non permette di fare previsioni. Sembra vivere nell’incertezza fra buone qualifiche e gare peggiori rispetto alle aspettative, o viceversa, Maverick Vinales che, intervistato da ‘Marca’ ammette in ...

MotoGp - Maverick Viñales : “Tutto dipende dal feeling con la moto. Non sono io il rivale di Marquez” : Una stagione di alti e bassi quella di Maverick Viñales in MotoGP. Il 24enne spagnolo in questo 2019 ha collezionato una vittoria in sella alla Yamaha, imponendosi nel Gran Premio di Olanda davanti a Marc Márquez, ma spesso non è riuscito invece a lasciare il segno, ottenendo piazzamenti deludenti in gara, rispetto a quelli positivi nelle qualifiche. In un’intervista rilasciata a Marca, Viñales ha cercato di spiegare le motivazioni di questa ...