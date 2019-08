Il giorno della verità sulla crisi di governo 

Crisi di Governo - il giorno della verità : Conte sfida la Lega : Dopo 12 giorni di Crisi "al buio", lo strappo tra Lega e Movimento 5 stelle arriva in Parlamento. Alle 15 l'intervento del...

Il giorno della Pigrizia : in strada con letti e amache : E' la Giornata Internazionale della Pigrizia, in Colombia, e la gente è scesa in strada con letti e amache per celebrare l'originale giornata, in divertimento e allontanando lo stress da lavoro. John Alonso è uno dei partecipanti: "Ci rilassiamo, partecipiamo ad attività culturali, giochi di strada. Le bande suonano, arrivano molti gruppi che ci fanno divertire". Gli fa eco Luz Munoz: "Ci incontriamo ogni anno con altre famiglie per ridere e ...

La meteora illumina a giorno il cielo della Sardegna - il video spettacolare ripreso per caso : Venerdì sera una meteora luminosissima ha illuminato a giorno il cielo della Sardegna. La scena è stata ripresa per caso dalla dashcam di un automobilista che si stava dirigendo verso Torregrande (Oristano), erano le 22.43 quando un corpo luminosissimo ha attraversato il cielo sardo. Sulla pagina facebook dell’osservatorio astronomico dell’università di Siena si spiega che: “Dalla luminosità, certamente superiore a quella della ...

Perché il giovedì è il giorno migliore della settimana : Non è il sabato, giorno in cui non c’è bisogno di mettere la sveglia e che dà inizio al weekend, e non è la domenica, che rappresenta il clou della settimana. No, la giornata migliore è il giovedì, e lo è per diversi motivi. Intanto, è un giorno che si lascia vivere con tranquillità: nessuno vi ripone troppe aspettative, quindi non ci sarà bisogno di rammaricarsi per «non avere fatto abbastanza». Per quasi tutti si tratta del penultimo giorno di ...

Nadia Toffa - il giorno del funerale. Cosa succede all’arrivo della bara : Ai funerali di Nadia Toffa la chiesa è gremita di gente. Alle 10.30 di venerdì 16 agosto 2019 le campane del Duomo di Brescia hanno suonato a lutto: è tempo di dare l’ultimo saluto a Nadia Toffa la giornalista e conduttrice de Le Iene che è morta il 13 agosto 2019 dopo una lunga battaglia contro un tumore cerebrale. Quando è arrivata la bara, l’applauso è stato lungo e sentito. Un applauso che racchiude tutto l’amore e la stima che ...

Roma. Turismo : contributo soggiorno finanzierà promozione della città : L’Assemblea Capitolina ha approvato la mozione n. 193 del 2019, con cui si stabilisce che il contributo di soggiorno vada

The Morning Show - trailer della serie Apple con Reese Witherspoon e Jennifer Aniston – Le News del giorno : The Morning Show prime immagini per la serie Apple con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell Primo teaser trailer ufficiale per The Morning Show la serie tv di Apple+ in arrivo in autunno insieme all’app di streaming Apple. Al momento non c’è una data ufficiale per il rilascio della serie considerando anche che non c’è una data per l’arrivo di Apple Tv+ nè il suo costo. Al momento anche in Italia Apple Tv+ ...

Governo - è il giorno della data sulla sfiducia a Conte | "Nuove" maggioranze alla prova del Senato : La crisi di Governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Governo - è il giorno della data sulla sfiducia a Conte | M5s-Pd e LeU alla prova del Senato : Spaccatura nella capigruppo a Palazzo Madama: la data del 20 agosto mette d'accordo solo M5S, Pd e gruppo Misto. Contrari Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che chiedevano di votare il 14. Conte potrebbe parlare in Aula sempre il 20 agosto

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - tifosi della Juventus inferociti - Neymar contestato : Lutto NEL calcio – Lutto nel mondo del calcio, un giovane giocatore ha perso la vita, accertamenti in corso da parte della polizia. Un giovanissimo giocatore (20 anni) ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale (NOME E DETTAGLI) tifosi della Juventus inferociti – Grandi operazioni a centrocampo per la Juve, alle prese soprattutto con le cessioni. Diversi gli elementi in esubero, ma la società non riesce a ...

Cronaca del giorno più caldo della legislatura : Con l'inizio della conferenza dei capigruppo, prende il via al Senato la giornata cruciale che traccerà il cammino della crisi di governo. La conferenza è chiamata a decidere in primis su cosa dovrà dibattere l'Aula e quindi votare: comunicazioni di Conte e conseguente voto su risoluzioni, mozione di sfiducia a Conte, mozione di sfiducia a Salvini. Quindi, passo successivo, la capigruppo dovrà decidere la data di convocazione ...

Muore il giorno del matrimonio della figlia - la moglie per non turbare le nozze fa una incredibile scelta : Una scelta coraggiosa dettata dalla volontà di non rovinare il giorno più bello alla loro amata figlia. Una donna ha nascosto alla figlia la morte del padre per non turbarne le nozze. La donna ha detto che ha rispettato la volontà del marito che non avrebbe mai voluto vedere triste la propria figlia proprio il giorno del matrimonio. L’uomo era da molto tempo ricoverato in ospedale per una terribile malattia che qualche anno prima lo ...

Governo - è il giorno della capigruppo del Senato : ecco "i tempi" della crisi | Casellati : senza unanimità decide l’Aula : Dopo la conferenza dei capigruppo del Senato, si capirà meglio la tempistica: 19-20 agosto le date più probabili per la convocazione dell'Aula

Le notizie del giorno – La reazione della Juventus al ko con l’Atletico - show Lukaku - Mourinho veggente : LE REAZIONI DEI CALCIATORI della Juventus – Sentirsi bene e continuare a lavorare”. E’ il messaggio di Cristiano Ronaldo, che su Twitter pubblica una sua immagine della partita persa 2-1 dalla Juventus a Stoccolma contro l’Atletico Madrid, la squadra si prepara per l’inizio del campionato e avrà bisogno di tempo dopo le tante novità in panchina e sul calciomercato con il portoghese sicuro protagonista. “Abbiamo preparato la nuova ...