VIDEO – De Rossi titolare alla Bombonera | lo stadio è tutto per lui

VIDEO/ Arezzo-Roma - 1-3 - : gol e highlights - ultimo test ok per i giallorossi : Video Arezzo-Roma, risultato finale 1-3,: i gol di Perotti, Dzeko e Kluivert regalano la vittoria ai giallorossi nell'ultima amichevole pre-campionato.

VIDEO Ovazione da brividi dei tifosi del Boca Juniors per l’esordio di De Rossi : Stanotte è andato in scena il primo match della carriera di Daniele De Rossi con la maglia del Boca Juniors dopo 18 anni passati tra le fila della Roma. La partita vedeva fronteggiarsi Boca Juniors e Almagro nei sedicesimi di finale della Coppa d’Argentina a La Plata ma l’interesse dell’ambiente e dei tifosi era legato all’attesissima prima apparizione ufficiale del “Tano” con i colori degli Xeneizes. De Rossi ...

VIDEO MotoGP - Valentino Rossi GP Austria 2019 : “Erano due mesi che ero preoccupato dell’Austria - ma è andata bene” : Valentino Rossi non si smentisce mai. Il quarantenne pesarese, intervistato da Sky al termine dell’ottimo quarto posto conseguito al GP d’Austria 2019, ha confermato alla sua maniera che il timore di correre su un tracciato come quello di Spielberg che certamente non mette in risalto le caratteristiche di Yamaha era abbastanza alto. Tuttavia il responso della corsa ha limitato i danni e la casa di Iwata può guardare ...

VIDEO Valentino Rossi : “Dovizioso è un campione - gli manca il Mondiale. Ha ancora tanti anni per vincerlo” : Il morale di Valentino Rossi è davvero a ottimi livelli dopo il quarto posto conquistato nel GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa oggi sul tracciato di Spielberg. Il Dottore può ritenersi soddisfatto del risultato acquisito dopo un periodo un po’ complicato e ha avuto anche tempo per scherzare ai microfoni di Sky Sport parlando di Andrea Dovizioso che oggi ha vinto la gara grazie a un sorpasso all’ultima ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e sintesi. Dovizioso vince - sorpasso cosmico su Marquez! Valentino Rossi rimonta : A Spielberg è andato in scena un pirotecnico GP d’Austria 2019, la tappa del Mondiale MotoGP corsa oggi pomeriggio è stata davvero spettacolare. Andrea Dovizioso ha vinto grazie a un sorpasso stellare all’ultima curva su Marc Marquez, una manovra davvero da urlo messa in atto dal centauro della Ducati che ha sorpreso il Campione del Mondo guadagnandosi un successo davvero di lusso. Valentino Rossi ha concluso al quarto posto grazie a ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e momenti salienti. Marquez conquista la 59^ pole - Valentino Rossi 10° : Spettacolari qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che entra nella seconda parte della sua stagione. Pomeriggio rovente a Spielberg dove Marc Marquez ha fatto la voce grossa stampando il miglior tempo e conquistando così la pole position, 59esima partenza al palo per lo spagnolo che ha battuto lo storico record di Doohan. Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare della terza piazza alle spalle anche di Fabio ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Marquez in pole - Dovizioso terzo - Valentino Rossi 3° : Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP d’Austria 2019, Marc Marquez ha dominato il turno e ha conquistato la pole position come da pronostico della vigilia. Show assoluto dello spagnolo che ha rifilato oltre quattro decimi di distacco a Fabio Quartararo e ad Andrea Dovizioso, ottimo terzo e domani potenzialmente in grado di sfidare il Campione del Mondo per il successo a Spielberg. Valentino Rossi si è dovuto accontentare ...

VIDEO Valentino Rossi - GP Austria 2019 : “Ho buone sensazioni - ma fatichiamo sul giro secco” : Valentino Rossi si presenta al sabato del Gran Premio d’Austria della MotoGP con il solito carico di dubbi. Il “Dottore”, infatti, alterna buone sensazioni a problematiche varie e spiega il comportamento della sua moto al Red Bull Ring. Nel complesso la M1 si sta comportando bene, nonostante il notevole gap a livello di potenza e velocità pura, ma nel giro secco non è ancora al livello sperato. Al momento il pesarese si trova ...

De Rossi già pazzo del Boca Juniors : “un sogno che si realizza” [VIDEO] : “Tifavo Boca già da bambino”. Daniele De Rossi si presenta così al Boca Junior in una intervista pubblicata sul sito ufficiale del club. “L’ho scelto perché è un grande club, che vuole vincere e fare le cose come si deve, fatte bene – dice – Mi ha fatto subito sentire grande apprezzamento nei miei confronti, tramite Burdisso che conosco da tanti anni”. “Qui ho trovato un po’ di pazzia, ...

VIDEO/ Reggina-Vicenza - 3-2 - : gol e highlights - i lanerossi fuori dalla Coppa Italia : Video Reggina-Vicenza, risultato finale 3-2,: grazie alla doppietta di Reginaldo gli amaranto si qualificano al secondo turno di Coppa Italia.