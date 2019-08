Sara Miquel | Cayetana di Una Vita è incinta | ' Vi presentiamo Alex | siamo felici'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019)è un'attrice spagnola diventata famosa soprattutto per aver interpretato DonnaSotelo-Ruz, la dark lady della soap Una. La serie televisiva iberica ormai da diversi anni sta ottenendo un grande successo nel nostro Paese, e per questo motivo l'artista di Figueres è molto apprezzata sia dai suoi connazionali che dal pubblico italiano. La futura mamma si è sposata circa due anni fa con uno dei componenti dello staff tecnico di Una, e in queste ore ha annunciato ufficialmente di essere in dolce attesa. I telespettatori sono rimasti entusiasti nell'apprendere questa bella notizia, e prontamente si sono congratulati con la loro beniamina scrivendo diversi commenti al post di Instagram condiviso dall'attrice per comunicare della sua gravidanza....

