Fotografa viene chiamata per lavorare a un matrimonio | ma alla fine della cerimonia

Fonte : baritalianews

(Di sabato 17 agosto 2019) Un incredibile messa in scena che ha sorpreso tutti quella messa in atto da Jivago Sales. L’uomo, futuro sposo, ha organizzato tutto nei minimi particolari. Ha fatto chiamare la futura sposa, Laura Alvarenga, per offrirle l’opportunità dia un. Leiprofessionista non ha potuto dire di no. Labrasiliana si presenta alcon tutte le sue costose macchine fotografiche e ha iniziato a scattare foto. Nella sala è arrivata anche un’altra sposa che si avvicinata all’altare. Ma prima che arrivasse in chiesa lo spososuccede l’impensabile. A lei si avvicina una damigella che le svela il segreto. La sposa dare, se lo avesse voluto, era lei. La ragazza ha accettato subito e in pochissimi minuti i veri invitati hanno preso posto in chiesa dei figuranti pagati dal neo sposo. La sposa in poco più di 30 ...