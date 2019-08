La pressione alta e le conseguenze sulle funzioni cerebrali | quali sono i rischi e come

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) Una ricerca della Johns Hopkins University, pubblicata su Jama, ha riscontrato che avere ladurante la mezza età può aumentare ilo di sviluppare la demenza senile: anche per tale motivo è necessario mantenere lasanguigna entro valori ottimali per aiutare a ridurre ilo di perdere parte della funzione cerebrale. Gli esperti hanno seguito 4.700 persone per 25 anni: chi aveva l’ipertensione arteriosa durante la mezza età, ma anche in età avanzata, mostrava il 49% in più di probabilità di sviluppare la demenza senile rispetto a chi invece non aveva la condizione. Ilo era maggiore (62%) tra chi aveva l’ipertensione nella mezza età e poi aveva bassasanguigna negli anni successivi. Secondo i ricercatori la demenza stessa può portare ad un abbassamento dellasanguigna, perché può interrompere il sistema nervoso ...

